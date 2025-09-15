Pamela López afirma que sufrió tras terminar con Christian Cueva: "Después de cada juerga, me sentía sola"

Pamela López viene contando todo sobre su vida en varios medios de TV y el domingo pasado reveló las razones de sus constantes salidas a discotecas tras terminar con Christian Cueva. Afirma que pasó por momentos muy complicados y quería sentirse rodeada de gente.

La razón de sus constantes salidas a discotecas

En el programa 'Día D', Pamela López estuvo contando cómo es su día a día entre la crianza de sus hijos, ser una imagen pública, cuidarse físicamente y grabar con su pareja Paul Michael. La influencer reveló también cómo sobrellevó la separación con Christian Cueva, ya que fue muy criticada por andar en constantes centros nocturnos.

"Quería salir, quería estar todo el tiempo quería estar rodeada de gente, sentirme bonita que otra persona se podría fijar en mí. Quería sentir que quizás podía hacer cosas que antes yo no había hecho. Así fue que comenzó con los ampays, porque me sacaban y me exponían que yo paraba de fiesta en fiesta", expresó López.

Aunque, también contó que el público la juzgaba y no la entendía todo lo que pasaba de manera interna. A pesar de las salidas a discotecas casi tres o cuatro veces por semana, cuando llegaba a su casa se sentía triste.

"De repente no podían entender el meollo del asunto, como después de cada juerga llegando aquí, me sentía sola y triste, seguía con los mismos problemas", añadió la ex de Cueva.

¿Pamela López perdonaría a Cueva?

Luego, fue consultada sobre la posibilidad de perdonar al padre de sus hijos por las infidelidades y la agresión física. De esta manera, Pamela López comenta que nunca esperó tales acciones del futbolista y que por el momento, sería muy pronto hablar de perdonarlo.

"La manera cómo actuó el papá de mis hijos, no me lo esperé, no me lo veía venir, pero sé que avanzaba. ¿Perdón para el padre de mis hijos? creo que eso es muy pronto", dijo claramente la influencer y madre de cuatro hijos frente a las cámaras de televisión.

De esta manera, Pamela López deja en claro que al separarse de Christian Cueva pasó por momentos muy complicados en la tristeza y se refugiaba en los centros nocturnos rodeada de gente. A pesar de las críticas, se apoyaba en aquel camino, pero poco a poco entendió que sus hijos eran quien la necesitaban más. Por ello, ahora casi no es captada en salidas nocturnas.