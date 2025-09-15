"La voy a demandar": Edson Dávila 'parcha' a Janet por insinuar boda con su mánager y ella muestra 'prueba'

El set de "América Hoy" se convirtió en un verdadero ring de bromas y acusaciones. Edson Dávila, conocido como "Giselo", mostró su fastidio hacia Janet Barboza por haberle preguntado a su mánager si se habrían casado en secreto.

Edson Dávila contra Janet por preguntar sobre boda

¡Tremendo momento en "América Hoy"! Edson Dávila, el popular "Giselo", terminó indignado con Janet Barboza luego de que ella insinuara el viernes 12 en plena transmisión que él se habría casado en secreto con su mánager. Lo que comenzó como una broma de cumpleaños terminó en una divertida pero tensa discusión en el set, días después.

Todo empezó cuando Edson recordó: "La señora Janet el día de mi cumpleaños, ¿cómo le va a preguntar al mánager si nos casamos?". Janet no dudó en provocar: "Papá Armando, ¿tenemos la foto de las sortijas?", dejando a todos con la boca abierta. Edson, sorprendido, respondió de inmediato: "¿Qué sortija, señora? Por favor, está viendo mal usted".

Ethel Pozo intentó mediar y le cuestionó a Edson si la situación le había molestado. Valeria Piazza mencionó que Janet fue impertinente al hacer la pregunta.

"Ustedes han visto el rebote, todas las personas son open mind. Señora, usted, no puede, la voy a demandar", señaló Edson, con una mezcla de humor y fastidio. "¿No fue bonito que te sorprendiera el manager?", mencionó Ethel. "Normal, está bien. Pero cómo va a decir eso de casarse. No, está mal de verdad. Es mi mánager y productor. No podemos hacer este tipo de...", dijo Edson.

Janet Barboza muestra su "prueba"

Lejos de calmarse, Janet continuó con la picardía. La conductora buscó en su celular una foto de la visita del mánager en la que Edson aparece a su lado.

"Yo solamente quiero mostrar los anillos que luce... Acérquense todo lo que se puedan, por favor. Aquí vemos dos sortijas de matrimonio, un poquito más", pidió mientras las cámaras enfocaban una foto en la que Edson y su mánager aparecen con sortijas similares.

Edson Dávila intentó explicarse, pero Janet no cedió. Aseguró que sabía del supuesto compromiso en París y que esas sortijas serían la prueba.

Janet Barboza muestra su supuesta prueba sobre compromiso de Edson Dávila y su mánager. (América Hoy)

"Todos los que trabajamos con Edson tenemos esa sortija. En Navidad, todos...", señaló Edson, pero Janet respondió: "Cuando Edson estuvo en Europa, en la torre Eiffel, te comprometiste. Llevaste a tu mamá y el mánager también llevó a su mamá y mi prueba de que hubo matrimonio está aquí", insistió mientras mostraba la imagen.

El intercambio no se detuvo. Edson, cada vez más fastidiado, repetía que la iba a demandar, mientras Valeria Piazza lo animaba a seguir adelante con la idea. A Janet, en cambio, no le hizo ninguna gracia.

"La voy a demandar, de verdad", dijo Edson. "Demándala, Edson", dijo Valeria. Janet remató: "No seas cizañera".

Finalmente, Valeria alcanzó a ver que la foto en el celular de Janet había sido enviada por el productor de "América Hoy", Armando Tafur. Edson se sorprendió, y aunque le explicaron que fue solo para "cuadrarla", admitió que le dolió que el productor lo hiciera, mientras Ethel y Valeria bromeaban diciendo que Armando era "la mente maestra".

En conclusión, entre indirectas y "pruebas" de anillos, Edson Dávila dejó claro que no hay boda secreta con su mánager. El popular "Giselo" mostró su fastidio ante las insistencias de Janet Barboza, quien con su juego de insinuaciones terminó robándose el momento y generando conversación en el programa.