Jazmín Pinedo critica a Pamela López por exponer llamada de Cueva con sus hijos: "Me parece innecesario"

Pamela López volvió al centro de la atención mediática tras denunciar un nuevo conflicto con su expareja, Christian Cueva. En Instagram, difundió videos y mensajes donde aseguró que el futbolista llamó a sus hijos en Navidad en presunto estado de ebriedad, lo que habría afectado emocionalmente a los menores. La exposición del hecho generó reacciones incluida la opinión crítica de Jazmín Pinedo

Jazmín Pinedo cuestiona la exposición del conflicto familiar

Durante la última edición del programa, Jazmín Pinedo se refirió a los videos difundidos por Pamela López y expresó su preocupación por cómo se manejó el conflicto de forma pública. Si bien reconoció el derecho de la madre a exigir un entorno saludable para sus hijos, cuestionó la decisión de difundir el material en redes sociales.

"Les decía que era una situación bastante delicada. Entiendo su posición como mamá porque tiene todo el derecho de de reclamar un ambiente idóneo para sus hijos que son pequeños y que merecen tener un desarrollo psicológico y social acorde a su edad. Hasta ahí la entiendo totalmente", señaló Pinedo al inicio de su comentario.

La presentadora recordó que Pamela López publicó los videos en plena Navidad, en los que se observa que la llamada de Christian Cueva habría terminado provocando el llanto de los menores. Para Jazmín, si bien la situación resulta compleja y dolorosa, la exposición pública podría agravar el impacto emocional en los niños.

"Entiendo que grabe este tipo de situaciones para guardar ciertas pruebas, dado todo lo que hemos visto con ellos a lo largo de estos años. Siento que si ella quiso proteger a sus hijos, definitivamente subir estos videos a redes sociales y exponer aún más a sus hijos, después de lo que él ya estaba haciendo me parece también bastante innecesario", sentenció en vivo.

Conductora lamenta que los hijos sigan en medio del conflicto

En esa misma línea, Jazmín Pinedo profundizó en su postura y aclaró que no cuestiona la grabación del episodio, sino el uso que se le dio posteriormente. Según explicó, el material pudo servir como respaldo ante instancias legales o profesionales, sin necesidad de hacer pública una situación tan sensible.

"Estoy de acuerdo con que grabe la situación quizás para mostrarla ante un juez, ante un psicólogo, para sustentar el daño que podría estar sufriendo sus hijos en una situación que claramente no tendrían que encontrarse. Están en medio de una discusión de dos adultos que tendrían que irse hacia otro lado porque los niños no tienen por qué escuchar este tipo de situaciones", agregó tajantemente.

Antes de cerrar su intervención, la conductora expresó su pesar por el nuevo enfrentamiento entre Pamela López y Christian Cueva, señalando que la falta de acuerdos sigue afectando directamente a los menores.

"Es lamentable que después de tanto tiempo ellos no hayan podido llegar a un acuerdo. Lamento muchísimo la situación y espero que al final siempre se ponga a los niños primero. Creo que es a quienes siempre deberíamos proteger, porque nunca tienen la culpa de nada de lo que hacen los adultos. Lamentable situación", concluyó.

La reciente polémica entre Pamela López y Christian Cueva reabre el debate sobre los límites de la exposición mediática en conflictos familiares. Mientras ella busca visibilizar conductas que considera inapropiadas, voces como la de Jazmín Pinedo recuerdan que la prioridad debe ser la estabilidad emocional de los niños, lejos de las redes y del escrutinio público.