Edson Dávila recibe sorpresa de su novio por su cumpleaños en América Hoy: "Eres una persona maravillosa"

Edson Dávila, más conocido como Giselo, está cumpliendo hoy 42 años y su equipo de trabajo del programa América Hoy decidió sorprenderlo en vivo llevando a su mánager, y también pareja, Paolo Zevallos. El conductor se mostró sumamente emocionado y resaltó la importancia de mantener sus relaciones personales en privado.

Edson Dávila es sorprendido por su novio

Ethel Pozo, con ayuda de la producción del programa, simuló estar en un episodio del pódcast Edson pa' qué más y recrearon una escena de preguntas picantes. Sin embargo, la sorpresa llegó cuando Ethel hizo ingresar al mánager de Giselo al set para responder dos interrogantes.

Paolo Zevallos hizo su ingreso al set de América Hoy y saludó a Edson con un gran abrazo. Ethel lo presentó como el mánager, productor y jefe de Edson, y rápidamente, Paolo tomó la palabra para felicitar a su compañero por su cumpleaños.

"Vengo de parte del equipo de Edson pa' qué más a desearte un feliz cumpleaños. Tú sabes que todos tenemos un gran cariño y que somos una familia, un equipo de amigos muy íntimos; siempre la pasamos muy bien y te mereces estar aquí", indicó.

Edson no pudo evitar emocionarse y agradeció enormemente la sorpresa. Además, recalcó el gran apoyo que significa Paolo en su vida, ya que toman decisiones en conjunto para seguir creciendo.

"Es una gran persona. No nos gusta exponernos mucho en televisión, porque siempre soy respetuoso con mi público y lo que uno vive es para uno, pero él es una gran persona y estoy donde estoy porque decidimos juntos muchas cosas", respondió.

Zully no conocía a Edson Dávila

Un curioso momento se vivió en el set de "América Hoy" cuando la streamer Zully le dijeron que salude a Edson Dávila por su cumpleaños. Lo que parecía un comentario normal terminó siendo una escena inolvidable, porque la joven no sabía su nombre y lo llamó "Jedson", dejando a todos sorprendidos y provocando la divertida reacción del popular "Giselo".

La visita empezó con la presentación de Janet Barboza: "Zully, que pase, por favor", dijo. La tiktoker entró sonriente: "Buenos días con todos, gracias por la invitación". Todo iba bien hasta que Janet le pidió que saludara al cumpleañero. "¿Tu saludo para Edson, Zully? Es su cumpleaños", dijo la conductora. Sin pensarlo, Zully soltó: "Ah, es el cumpleaños de Jedson... Ah no, Edson".

Es así que, la emotiva sorpresa dejó en claro el gran lazo que une a Edson y Paolo, quienes no solo trabajan juntos, sino también comparten su vida personal. Giselo agradeció el gesto y reafirmó que el éxito se construye con amor y complicidad.