Leyla Chihuán recibió emotiva sorpresa de su pareja Abril Cárdenas por su cumpleaños: "Mi cómplice"

La exvoleibolista Leyla Chihuán vivió un cumpleaños lleno de emociones. A sus 50 años, compartió con sus seguidores el tierno gesto con el que su pareja, Abril Cárdenas, la sorprendió en esta fecha especial. Su relación, que ha llamado la atención por la diferencia de edad de 21 años, sigue demostrando que son felices y sólidos juntos.

Abril Cárdenas sorprendió a Leyla Chihuán en su día especial

El pasado jueves 4 de septiembre, Leyla Chihuán celebró medio siglo de vida y lo hizo acompañada de Abril, quien no dejó pasar el día sin demostrarle su cariño de una manera especial. En redes sociales, la joven compartió un emotivo mensaje acompañado de imágenes del festejo.

"Happy birthday (Feliz cumpleaños) a mi soulmate (alma gemela), mi mejor amiga, mi cómplice, la real ROLE MODEL (modelo a seguir). Festejo tu vida hoy y siempre", escribió Abril con evidente emoción.

En otra publicación, su pareja agregó: "Surprise bebé (Sorpresa, bebé). Te mereces lo más lindo siempre". Ante este gesto, la exvoleibolista no pudo evitar conmoverse y respondió con un toque de humor: "¡Hermoso! No vale llorar, no estoy llorando".

Posteriormente, Leyla se dirigió a sus seguidores y agradeció por los mensajes recibidos, resaltando lo importante que ha sido tener a Abril a su lado.

"Gracias por tanto. Hoy lo disfruto y sé que lo merezco. Celebro mi vida y estoy feliz por lo logrado. Mis hijos, mi familia, los buenos amigos, la esencia de los días y tenerte siempre cerca. Feliz cumple a mí. Te adoro", expresó.

Reacciones de amigos y figuras del espectáculo

La sorpresa no solo emocionó a la deportista, sino que también generó reacciones en redes sociales. Diversas personalidades del espectáculo y la farándula le hicieron llegar sus saludos y muestras de cariño.

La empresaria Evelyn Vela le dedicó un mensaje cargado de ternura: "Qué bello, por fin llegó alguien a tu altura", en alusión a la sólida relación que mantiene con Abril. El conductor Ricardo Rondón también se sumó a las felicitaciones y comentó: "Maravilloso momento, mucha felicidad y amor en esta fecha tan única. Abrazo grande, querida".

Los mensajes reflejan el afecto y respeto que Leyla ha cosechado a lo largo de su carrera, no solo en el deporte, donde destacó como una de las principales figuras del vóley peruano, sino también en su paso por la política y en su vida personal.

En conclusión, Leyla Chihuán celebró sus 50 años rodeada de amor, complicidad y mensajes de afecto que reafirmaron la importancia de este nuevo capítulo en su vida. La sorpresa de Abril Cárdenas no solo conmovió a la exvoleibolista, sino que también evidenció la estabilidad de su relación.