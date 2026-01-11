María Pia Copello parodia look de Magaly Medina tras su cirugía estética: "Hay que patentarlo"

La reciente cirugía estética de Magaly Medina en Argentina no solo generó atención por los resultados de su lifting facial, sino que también se convirtió en fuente de humor y entretenimiento en redes sociales. Tanto así que su propia amiga, María Pía Copello, compartió un video respecto a eso que no tardó en viralizarse.

María Pía Copello bromea con la transformación de Magaly

María Pía Copello volvió a conquistar a sus seguidores con un video lleno de humor en el que simulaba felicitar a Magaly por su intervención estética. En el clip, la presentadora se muestra divertida y cercana, al mismo tiempo que aprovecha para pedirle a Medina el contacto del cirujano y hasta un "cupón de descuento" para un futuro retoque personal.

"Ay, amiga, qué maravilla. Has viajado hasta Argentina para hacerte la cirugía. He estado pendiente de tus redes porque has subido el minuto a minuto de tu operación. Ahora que regreses al aire, vas a volver renovada", comenta Copello, refiriéndose al impacto mediático de la transformación de la conductora.

Además, María Pía hizo alusión al look que Magaly lució durante su recuperación: "Quiero decirte que el look que has mostrado en tus redes con ese pañuelo y tus lentes está dando la hora. Yo que tú, lo patentaría, al mismo estilo de la palabra 'Chollywood'".

La broma generó miles de visualizaciones y comentarios de sus seguidores. Sin embargo lo que llamó la atención fue respuesta de la propia Magaly, quien celebró el humor de su amiga:

"Jajaja! Me mato de la risa contigo", escribió en redes sociales. Para luego agregar: "Amiga si no tienes programa aún, podemos hacerte un espacio en ATV"

JB parodia la cirugía de Magaly y genera risas en redes

La intervención estética de la conductora no pasó desapercibida en el mundo del entretenimiento. El comediante e imitador Jorge Benavides, popular por sus personajes en televisión, decidió parodiar la operación de Magaly a través de su conocido personaje 'Mascaly'. En un video publicado en Instagram, JB anunció el regreso de su personaje mientras hacía referencia a la cirugía.

"Cuando me recupere de mi cirugía comienzo. Felizmente mis labios se ven bien naturales, no se nota nada. Nos vemos pronto", escribió Benavides, generando una oleada de comentarios y risas entre los usuarios de redes sociales.

Muchos de los usuarios no tardaron en reaccionar y rápidamente la redes sociales se llenaron de comentarios como:

"Se parece a Jessica Newton", "Ni freezer tuvo tantas transformaciones", "Buena JB" y "Tu mejor parodia Mascaly". La parodia demostró cómo la cirugía de Medina se convirtió en tema de conversación no solo por su impacto personal, sino también por su repercusión en la cultura popular.

La intervención estética de Magaly Medina sorprendió a su público y se convirtió en un fenómeno cultural que inspiró humor y creatividad. Videos de María Pía Copello y la parodia de Jorge Benavides muestran cómo la vida de las figuras públicas genera impacto mediático y conversación en redes, manteniendo a la conductora en el centro de la atención.