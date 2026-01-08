¿Lo olvidó? Mayra Goñi presenta a su "nuevo novio" y redes no tardan en recordarle al 'Neutro'

Mayra Goñi volvió a colocarse en el centro de la conversación tras una publicación que generó sorpresa e intriga en redessociales . La actriz apareció junto a un atractivo joven, a quien presentó como su " nuevo novio", provocando una avalancha de reacciones. Sin embargo, lo que parecía un nuevo capítulo amoroso terminó revelando una historia completamente distinta.

Mayra Goñi presenta a su 'novio' y desata comparaciones en redes

A través de sus cuentas oficiales de Instagram y TikTok, Mayra Goñi compartió fotografías y videos donde se le observa sonriente, relajada y muy cercana a un apuesto galán. Las imágenes, que transmitían complicidad y romance, generaron impacto inmediato entre sus seguidores, quienes asumieron que la actriz atravesaba una nueva etapa sentimental.

La reacción del público no se hizo esperar. En la sección de comentarios, varios usuarios comenzaron a mencionar a figuras con las que Goñi fue vinculada en meses anteriores. Uno de los nombres que más se repitió fue el del streamer conocido como 'Neutro', con quien la artista fue relacionada tras aparecer juntos en situaciones cariñosas.

En aquel momento, incluso, Mayra mostró públicamente el costoso regalo que le entregó por su cumpleaños, lo que alimentó aún más los rumores de un romance. Entre los mensajes que inundaron sus publicaciones se leía:

"¿Y mi causa el Neutro?", "Primero fue el disgusto y luego el gusto" y "Mientras tanto, Neutro" fueron algunos de los comentarios que se multiplicaron en cuestión de horas. Otros, en cambio, recordaron a Fabio Agostini, ex pareja de la actriz, dejando mensajes como: "¿Ya superaste a mi Lord Agostini?".

La sección de comentarios se convirtió en un espacio de comparaciones, bromas y debates sobre la vida amorosa de la artista.

El giro inesperado: el 'novio' creado con Inteligencia Artificial

Cuando el revuelo parecía no tener freno, Mayra Goñi decidió aclarar la situación y revelar el verdadero origen de su misterioso acompañante. Lejos de tratarse de un nuevo romance, el supuesto galán no existe en la vida real. Se trata, en realidad, de una imagen generada con Inteligencia Artificial.

La actriz explicó que recurrió a esta herramienta tecnológica para crear al que llamó su "novio perfecto". A través de un prompt, solicitó a la IA que diseñara una imagen acorde a sus gustos, y el resultado fue tan realista que logró engañar a miles de seguidores. Las fotos, cuidadas en cada detalle, generaron confusión y demostraron hasta qué punto la tecnología puede imitar la realidad.

Tras la revelación, Mayra se tomó la situación con humor y respondió a la avalancha de comentarios con una frase que rápidamente se viralizó:

"Todos atacados con mi novio fake con IA". Con este mensaje, dejó en claro que todo formó parte de un experimento digital y de una broma que terminó convirtiéndose en tendencia.

En conclusión, el episodio protagonizado por Mayra Goñi evidenció el poder de las redes sociales y el impacto de las nuevas tecnologías en la percepción del público. Entre sorpresa y debate, la actriz volvió a captar la atención y abrió la discusión sobre los límites entre lo real y lo virtual.