¿Y Neutro? Mayra Goñi es captada con actor mexicano Rodrigo Brand y él se muestra muy cariñoso

Maya Goñi volvió a generar expectativa entre sus seguidores tras ser captada con un nuevo galán, lo que ha despertado rumores y especulaciones sobre su vida sentimental. La situación se torna más llamativa porque, hasta hace poco, se le vinculaba al popular streamer Neutro, lo que añade un nuevo capítulo al siempre comentado mundo privado de la actriz.

Maya Goñi y su presunto nuevo romance

Recientemente, Mayra Goñi fue captada junto a Rodrigo Brand, actor mexicano que protagoniza la novela en la que trabaja actualmente. Las cámaras de 'Magaly TV, La Firme' captaron a la actriz en un local de Miraflores compartiendo con un grupo de personas, entre ellos, el actor azteca.

En las imágenes, se observa a Goñi sentada sobre las piernas de Brand y ambos tomados de la mano. "Ella parecía un koala trepada de su cuello", comentó la reportera del programa al mostrar las fotografías. Este acercamiento se produce mientras persisten los rumores sobre su vínculo con el streamer Neutro, quien mantiene gran popularidad entre el público joven de las redes sociales.

La situación ha generado un debate entre los seguidores de la actriz, quienes se cuestionan si su relación con Rodrigo Brand es meramente profesional o si habría un romance en puerta. Hasta el momento, ni Goñi ni Brand han confirmado detalles sobre su vínculo, dejando espacio para especulaciones en redes sociales y medios de farándula.

Neutro con joven rubia

Hace unas semanas, por medio de sus redes sociales, Neutro realizó una transmisión en vivo con una joven rubia llamada Roxie Álvarez que vive en Dubai. Durante la conversación, el peruano estuvo coqueteando con la cubana afirmando que la buscaría para pasar momentos juntos. De igual manera, ella también intentaría viajar a Perú para conocerlo.

En el 'live', ambos estuvieron muy coquetos sorprendiendo con varios detalles sobre cómo se conocieron, la apariencia de cada uno y mucho más. Por el momento, el streamer habría olvidado a la actriz Mayra Goñi con esta jovencita cubana. Incluso, hablaron sobre un reto que si perdía, Neutro tendría que darle un beso a Roxie Álvarez.

Por otro lado, el programa 'Amor y Fuego' compartió un video donde se ve a Neutro realizando una transmisión en vivo en Kick. Es así como el streamer responde ante los cuestionamientos de su vida privada señalando que está feliz porque le va muy bien en el tema financiero y solo.

"Yo no hablo de mi vida privada, vale. No estoy ni bien ni mal. Estoy feliz ahorita porque estoy haciendo mucho dinero porque me está volviendo a ir bien en la vida", expresó.

El panorama amoroso de Maya Goñi continúa despertando interés entre los medios y sus seguidores. Su cercanía con Rodrigo Brand coincide con los nuevos intereses románticos de Neutro, lo que parece marcar un cierre del vínculo previo entre ambos.