Mayra Goñi habla sobre su relación con el streamer Neutro: "Mi corazón está feliz"

Hace varios meses, la joven Mayra Goñi fue captada con el streamer Neutro en salidas nocturnas y transmisiones en Kick. Aunque negaron tener una relación amorosa, ahora estarían mostrando la cercanía que tienen.

Mayra Goñi está feliz

En una entrevista con el programa 'Ponte en la cola', Mayra Goñi estuvo contando sobre un nuevo papel que hará en una producción. Además, sobre el reencuentro con Ale Fuller y Flavia Laos, donde tendrían un proyecto en manos.

Después de ello, la actriz fue consultada tras las declaraciones de Neutro donde afirmaba estar saliendo por más de 9 meses con ella. Ante eso, le preguntaron directamente cómo estaría sentimental y la joven respondió con mucha sinceridad.

"¿Ese corazón va acelerado?", le pregunta el reportero, y Goñi responde: "Mi corazón está feliz, está tranquilo, está cuidado. No seas sapo tampoco, son cositas que se ven y no se preguntan. Yo jamás estaría en un lugar donde me sienta triste, incómoda. Yo solo estoy donde soy feliz".

¿Qué dijo Neutro?

Por medio de una transmisión en Kick, Neutro contó muy entusiasmado, que su romance con Mayra Goñi es el más duradero que ha tenido. Lo que llamó la atención es que siempre tenía relaciones muy cortas, pero ahora está sorprendido por lo largo de su noviazgo con la joven.

"Ustedes no saben, yo me voy para el año, es mi relación más larga porque yo tenía la famosa regla de los tres meses, porque yo convivía, hacía de todo en mis tres meses y recién ya voy 8 o 9, así ya casi un año, en enero sería casi un año, pero hay que vivir la vida, disfrutar, la vida es solo una", expresó Neutro durante la transmisión que rápidamente se hizo viral", señaló.

Es así como después de tantos meses de negar que tendrían una relación más que amigos, ambos han declarado estar saliendo. Cada uno ha estado presente en los cumpleaños y celebraciones del otro, dejando en claro el gran cariño que se tienen. Según sus recientes declaraciones, estarían saliendo desde hace mucho tiempo disfrutando sus momentos juntos.

En conclusión, Neutro reveló finalmente que está en una relación con la joven Mayra Goñi. Por su parte, la actriz afirmó encontrarse muy feliz siendo amada y tranquila hasta el momento. Además, resaltó que solo se queda en los lugares donde es realmente feliz y por el momento, lo viene disfrutando mucho al lado del streamer.