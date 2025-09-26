Gustavo Salcedo podría ir preso tras ser señalado como el agresor de exproductor de Maju Mantilla, según abogada

Gustavo Salcedo acusó al exproductor de Maju Mantilla, Christian Rodríguez, como el presunto causante del fin de su matrimonio. Ahora, el exdeportista habría agredido físicamente contra Rodríguez y embistió su auto cuando se encontraba con su familia.

¿El aún esposo de Maju Mantilla se iría preso?

En la tarde del viernes 26 de septiembre, Christian Rodríguez fue agredido en San Isidro cuando se encontraba con su esposa e hijo en su auto. Según reveló, fue el aún esposo de Maju Mantilla quien embistió a su auto y lo golpeó en la cabeza hasta hacerle una herida profunda.

En el programa 'Amor y Fuego', acudió la abogada Rosario Sasieta para analizar el lado legal tras la agresión física al productor de 'Arriba mi gente'. Es así como reveló las denuncias que podría estar enfrentando Gustavo Salcedo, expareja de Maju Mantilla .

"El grave delito que ha cometido el señor Salcedo que no solo es el hecho de pegarle a la persona, sino de embestir su carro. Estaríamos frente a una violencia indirecta en contra del niño porque ha presenciado. En consecuencia podríamos hablar de intento de homicidio podría ser, o intento de daño corporal en grado de tentativo en contra de su hijo y de su esposa", expresó.

Entonces, la conductora le pregunta si el exdeportista podría ir preso tras esta acción que cometió contra el productor y su familia. La abogada afirma que sí y que la supuesta relación extramatrimonial entre Christian Rodríguez y Maju Mantilla no tendría como excusa a sus acciones.

"¿Podría ir preso?", le pregunta Gigi Mitre, y la abogada Rosario Sasieta responde: "Creo que sí. Una cosa es ser partícipe de una relación extramarital, pero esto no se puede permitir (la agresión física)".

Exproductor habría denunciado a Gustavo Salcedo

Según las imágenes reveladas por el programa de TV, se puede escuchar como acusa a Gustavo de haberlo agredido porque lo reconoció cuando se acercó para golpearlo. Así mismo, se le observó ingresando a una clínica para ser revisado y luego, acudió a la comisaría para aparentemente poner una denuncia por lo sufrido.

De esta manera, la abogada Rosario Sasieta afirmó que Christian Rodríguez está en todo su derecho de denunciar a Gustavo Salcedo, pedir medidas de protección y garantías a su vida tras la agresión sufrida por el golpe a su cabeza y ser embestido con el auto del exdeportista cuando su esposa e hijo estaban dentro del automóvil.