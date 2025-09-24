Pamela López revela que aprueba la relación de Pamela Franco y Christian Cueva: "Ambos se merecen"

Pamela López volvió a encender la farándula con una revelación inesperada. Durante su visita a "América Hoy", la aún esposa de Christian Cueva sorprendió a todos al hablar sin reservas sobre el romance del futbolista con Pamela Franco, dejando al descubierto una postura que nadie imaginaba.

Pamela López aprueba relación de Cueva y Pamela Franco

Pamela López, exesposa de Christian Cueva se sentó en el set de "América Hoy" para jugar al famoso segmento "Mitos y verdades". Allí dejó a todos en el set con la boca abierta al responder sobre la relación del futbolista con la cantante Pamela Franco.

Cuando le preguntaron si era verdad o mito que "nunca aprobarás la relación de Christian Cueva y Pamela Franco", Pamela levantó el cartel que decía "Mito", dejando a las conductoras sorprendidas. Janet Barboza no se quedó callada y le preguntó si de verdad lo iba a aceptar y aprobar ese romance. Sin dudar, Pamela respondió.

"Es que yo pienso, como ya lo he dicho, yo creo que ambos se merecen. Yo tengo mi propia opinión. Yo sé que ambos merecen estar juntos. Y el tiempo me da la razón. Es lo único que puedo decir", comentó la aún esposa de Christian Cueva.

Frase que encendió el set. Ante los comentarios de que Pamela Franco se veía desanimada en sus últimas apariciones, Pamela López lanzó una frase que causó revuelo.

"He escuchado a varias personas que dicen: 'el que se lo queda, pierde'. Yo concuerdo con eso. En mi experiencia, puedo decir eso", señaló.

@ameg_pe 24.09.25 | Pamela López revela que aprueba la relación de Pamela Franco y Christian Cueva. Fuente: América Hoy ♬ sonido original - rizitop🇵🇪

La conversación continuó con rumores sobre una posible mudanza de la pareja. Pamela no evitó el tema y reveló un detalle delicado.

"Bueno, yo tengo entendido que el padre de mis hijos está totalmente endeudado. Desde antes tiene problemas. Una de esas deudas es con mi madre. Aquí yo le he suplicado de mil maneras que, por favor, a ella, a su entorno... porque hoy mi madre está viva y está enferma y necesita para sus medicinas", confesó.

Admite rencor en el pasado

Leysi Suárez le preguntó si tenía algo personal en contra de Pamela Franco y la respuesta de Pamela fue directa. Admitió que durante mucho tiempo llevó un profundo malestar, pues en su momento Franco y el padre de sus hijos la engañaron. Para ella, superar una traición así no es sencillo y deja cicatrices que cuestan olvidar.

"Sí, bueno, honestamente sí, sí tuve algo personal con ella. Obviamente ella se metió junto al padre de mis hijos, no toda la responsabilidad es ella. Ella junto al padre de mis hijos, los dos, se burlaron de mí, de mis hijos, nos mintieron a diestra y siniestra. En el momento más crítico de mi vida, esas cosas es difícil superarlas", reveló.

Janet recordó que en su momento Pamela Franco negó conocer a Christian Cueva. Pamela no solo confirmó ese recuerdo, sino que sumó detalles que para ella siguen siendo dolorosos.

"Me lo negó, no solamente eso. Se metió a mi casa, a mi cama, en Brasil, en Rusia, como ya lo he explicado. Cuando mi hija ha nacido, estaba en UCI, debatiéndose entre la vida y la muerte, los dos estaban en mi casa. Son cosas que para mí están muy marcadas", añadió.

Para cerrar el tema, Pamela reafirmó que cree que cada quien termina recibiendo lo que merece y que las decisiones ajenas, por más duras que sean, hablan por sí solas. Con esas palabras, dejó claro que no busca más explicaciones ni reconciliaciones, solo dar por concluido un episodio que marcó su vida.

En conclusión, con estas declaraciones, Pamela López dejó claro que, aunque las heridas del pasado siguen presentes, no se opone a la relación de Christian Cueva y Pamela Franco, e incluso cree que el tiempo le dará la razón. Sus palabras confirman que, pese a todo, ha decidido seguir adelante y que cada uno cargue con sus propias decisiones.