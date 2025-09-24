Mamá de Hugo García niega romance con Isabella Ladera y explica su viaje: "Fue a apoyar a su amiga"

Fabiola Silva, madre del exchico reality Hugo García, salió a poner fin a las especulaciones que inundan las redes sobre un supuesto romance entre su hijo y la influencer venezolana Isabella Ladera. En una entrevista con "América Hoy", la mamá dejó claro que, aunque se les ha visto juntos en salidas y fotos, lo suyo es pura amistad y apoyo. ¿Qué más dijo? Te contamos.

Mamá de Hugo García descarta relación con Isabella Ladera

Fabiola Silva, la mamá del exchico reality Hugo García, decidió hablar fuerte y claro para terminar con los rumores que circulan en redes. En una entrevista con "América Hoy", negó que su hijo tenga una relación amorosa con la influencer venezolana Isabella Ladera, pese a que se les ha visto juntos en salidas y compartiendo fotos.

"No... Hugo no está en ninguna relación, son buenos amigos nomás. Yo con mis amigos me agarro de la mano, me juego, pero no necesariamente hay una relación. Hay una relación de amistad, hay una relación de apoyo, pero no una relación sentimental", afirmó Fabiola, dejando en claro que todo lo que se dice es pura especulación.

Sin presentación oficial. La madre del modelo también reveló que su hijo nunca le ha presentado a Isabella como pareja, por lo que no hay nada que confirmar.

"(No le he dicho: mamá, te presento a mi enamorada) No, nada, absolutamente nada. Si es que sucede algo, él me lo va a contar y todo el mundo lo va a saber", aseguró.

Cuando le preguntaron si ve a Hugo enamorado, respondió sin dudar que no. Y sobre si le gustaría que en el futuro hubiera un romance, señaló que es decisión de su hijo.

"(¿Todavía no lo ve enamorado?) No, no, no, no, lo veo tranquilo... (¿Y le gustaría que más adelante de repente se concrete una relación entre ellos dos?) Eso es cuestión de Hugo, yo no puedo decidir. La chica es regia, es linda, es encantadora", mencionó.

Mamá de Hugo señala que solo son amigos

Fabiola incluso contó que ha visto fotos de ellos compartiendo con amigos y familiares. Sin embargo, insiste en que no hay nada más que cariño amical.

"Me mandó la foto cuando estaban haciendo hallacas en la casa de él con amigos, con la familia. También se fue un concierto con la mamá solo, pero no es nada que haya una relación entre los dos", enfatizó.

La mamá de Hugo considera lamentable lo ocurrido con la influencer y afirma que Hugo, ya adulto, sabe perfectamente las decisiones que toma. Ante los comentarios de que el chico reality debería alejarse de Isabella por sus controversias, Fabiola lo defendió.

"Horrible lo que le pasó, horrible. Qué pena lo que ha pasado. Verdaderamente no se lo deseo a nadie, a ninguna mujer. Es lo peor que puede pasar, pero bueno, ya pasó", comentó sobre las polémicas de Isabella. "Hugo está bien grande, ya sabe lo que él hace. Es la decisión que él tome. Él ahorita la decisión que tomó es apoyar a su amiga y bueno, están juntos y apoyándose", remarcó.

En conclusión, con estas declaraciones, la mamá de Hugo García dejó en claro que no hay romance entre su hijo e Isabella Ladera, sino solo amistad y apoyo mutuo. Para ella, los rumores que circulan en redes y programas de espectáculos no tienen sustento y Hugo es quien decidirá con quién comparte su vida, cerrando así la puerta a cualquier especulación sentimental.