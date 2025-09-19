¡Inseparables! Hugo García se reencontró con Isabella Ladera en Miami tras escándalo por video con Beéle

Cuando todo apuntaba a que Hugo García había dado vuelta a la página con Isabella Ladera, la realidad sorprendió a todos. El exchico reality reapareció junto a la influencer venezolana en Miami, justo cuando ella atraviesa la polémica por la denuncia contra Beéle tras la filtración de un video íntimo, dejando claro que su historia está lejos de haber terminado.

Hugo García acompaña a Isabella Ladera tras escándalo

La pareja vuelve a dar de qué hablar. Cuando muchos pensaban que Hugo García ya se había distanciado de Isabella Ladera, ambos sorprendieron al mostrarse juntos en Miami. Todo esto mientras la influencer venezolana sigue en el ojo público por la denuncia contra Beéle, tras la filtración de un video íntimo.

Cena en Miami y concierto romántico. En sus historias de Instagram, Isabella mostró que compartió una cena especial en Miami con Hugo y un grupo de amigos. Las imágenes dejan claro que el exchico reality peruano viajó para estar a su lado en este momento complicado.

La noche se volvió aún más especial cuando la pareja asistió al concierto de Gian Marco en el Moss Center. El ambiente romántico y la música en vivo crearon el escenario perfecto para que ambos compartieran un momento único.

Hugo no dudó en grabar a Isabella disfrutando del show y escribió: "La más fan", demostrando que la venezolana cantó cada tema con emoción.

@ameg_pe 19.09.25 | Hugo García se reencontró con Isabella Ladera en Miami tras escándalo por video con Beéle. Fuente: América Hoy ♬ sonido original - rizitop🇵🇪

Por su parte, Isabella no escondió su entusiasmo por la música peruana. Se le vio feliz y agradecida por vivir una experiencia que, según contó, recordará por mucho tiempo.

"Fuimos a ver a Gian Marco y definitivamente, ¡que viva el Perú! Amé demasiado lo arte que es", compartió en sus redes sociales, dejando claro lo mucho que le gustó el espectáculo.

Juntos al parecer desde hace varios días

El programa "América Hoy" reveló un detalle que confirmó las sospechas: el concierto de Gian Marco se realizó el viernes 12 de setiembre. Esto significa que Hugo estaría en Miami desde hace más de una semana, justo después de que se destapara el escándalo del video íntimo de Isabella.

Durante esos días, ambos se mantuvieron en silencio en redes sociales. Sin embargo, de un momento a otro, empezaron a aparecer publicaciones que evidencian su cercanía. Hugo subió fotos entrenando en el gimnasio y mostrando bebidas decoradas con corazones, mientras Isabella compartió varios TikToks, reflejando que la compañía del modelo le ha dado tranquilidad.

Amor después de la tormenta. El apoyo de Hugo parece ser fundamental para Isabella en estos momentos. La influencer se muestra más relajada y sonriente, dejando ver que, a pesar de la polémica, tiene a alguien que la respalda. Como dice el dicho, después de la tormenta siempre llega la calma, y Hugo ha estado allí para demostrarlo.

Aunque ninguno de los dos ha dado declaraciones directas, sus acciones hablan por sí solas. Hugo García no solo viajó para animarla, sino que ha estado a su lado en cada salida, confirmando que su relación se mantiene firme pese a las críticas y rumores.

En conclusión, eta aparición pública en Miami demuestra que la historia de amor entre Hugo e Isabella Ladera está lejos de terminar. Mientras ella enfrenta las consecuencias del video filtrado y las denuncias contra Beéle, Hugo García deja claro que su cariño y apoyo son incondicionales.