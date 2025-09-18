Brian Rullan empieza a seguir a Shirley Arica, pero niega "tirar maicito": "Quiere recuperar a su familia"

Brian Rullan, padre de los hijos de Laura Spoya, se encuentra en el ojo de la tormenta debido a que empezó a seguir a Shirley Arica en Instagram, luego de que la 'chica realidad' afirmara que podría tenerlo como prospecto de novio, ya que es "su tipo". Sin embargo, el empresario mexicano ha dado un paso atrás.

¿Brian y Shirley están en coqueteos?

Magaly Medina empezó su programa de hoy recordando las declaraciones que Shirley dio hace unos días en su set. La conductora mencionó que la modelo dijo que Brian cumplía con sus expectativas, ya que tenía tatuajes y era empresario.

"(Brian Rullan está soltero y está tatuado) ese puede ser", dijo Shirley Arica ante la pregunta de Magaly. Sin embargo, nadie esperaba que Brian empezara a seguir a Shirley a las pocas horas, hecho que el equipo periodístico de ATV notó rápidamente.

"Eso bastó para que Brian Rullan empiece a seguirla, parece que está atento a todo lo que pasa en la televisión peruana", comentó de forma jocosa.

No obstante, Shirley hasta el momento no le ha devuelto el seguimiento. Magaly bromeó al respecto, diciendo que quizás no quiere verse involucrada con un hombre que aún está casado legalmente y que, además, tiene como expareja a una figura mediática de la televisión.

Finalmente, la conductora aseguró que sus reporteros se comunicaron con Brian para preguntarle por el seguimiento a Shirley, pero él pidió que no lo vinculen con nadie, porque quiere recuperar a su familia.

Shirley Arica chotea a Jackson Mora

Shirley Arica se presentó en Magaly TV, la firme para hablar sobre su encuentro con Jean Deza, aunque también aprovechó la oportunidad para contar cuál es su actuar, estado sentimental y qué propósitos tiene a futuro en el aspecto amoroso. La chica reality descartó estar enamorada y "choteó" a varios pretendientes, entre ellos a Jackson Mora.

Magaly le mencionó a Jackson Mora y Shirley empezó a reír, diciendo que con él tampoco podría pasar nada, ya que lo considera solo un amigo y lo conoce desde hace muchísimo tiempo, incluso antes de que él se casara con Tilsa Lozano.

"Él me va a tirar maíz toda su vida, porque yo nunca le voy a hacer caso. ¿No me gusta? ¿No tiene plata? No sé... aparenta muy bien porque es súper caballero, te manda a recoger y dejar, tiene chofer y seguridad", dijo.

Es así que, el seguimiento en redes sociales abrió la puerta a especulaciones sobre un posible coqueteo entre Brian Rullan y Shirley Arica. Sin embargo, el empresario negó vínculos amorosos y afirmó que su prioridad es recuperar a su familia.