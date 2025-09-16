Shirley Arica 'chotea' a Diealis y afirma que beso solo fue contenido para redes: "Es muy chiquito para mí"

La joven Shirley Arica es una de las figuras de la farándulas más polémicas y lo que ha llamado la atención, es que apareció besándose con el streamer Diealis. Aunque se creyó de un posible romance, la 'chica realidad' niega que le guste el joven de 30 años.

Shirley Arica no quiere nada con Diealis

En el programa 'Magaly TV: La Firme', Shirley Arica fue la invitada especial a una entrevista donde fue consultada sobre su encuentro con Jean Deza, pero también del beso con Diealis. Entonces, la joven expresó lo que realmente pasó en el video que compartió en sus redes sociales.

"Eso es contenido (Ahora también eres actriz) claro Magaly, hay que incursionar en todo (A lo Maju) yo me meto mucho en el papel", expresó inicialmente la Arica.

Después, la conductora de televisión le preguntó un poco consternada si le gustaba o no el joven streamer de Kick. Ante ello, Shirley señala que no debido a que es muy joven para ella y quiere a alguien que sea de su edad.

"¿No te gusta él?", le pregunta Magaly, y Shirley responde: "No es muy chiquito para mí, pero es buena gente (pero tiene plata y a ti te gusta) a estas alturas de mi vida yo estoy para alguien que vaya a mi ritmo. Me acabo de comprar mi departamento, estoy emocionada"

¡El tremendo beso!

La 'chica realidad' generó revuelo en su perfil de TikTok, ya que compartió un video en el que aparece besando en primer plano al streamer. La situación se tornó aún más comprometedora, ya que de fondo sonaba una canción romántica.

Sin embargo, la siguiente escena genera dudas de que se trate de un romance entre ambos, ya que, al parecer, los dos estaban actuando para recrear parte de una telenovela en la que actúa Thalía. Incluso se ponen a reflexionar sobre los diálogos y detalles de la escena.

Posteriormente, vuelven a grabar la misma toma, pero esta vez sí se concreta el beso y, a modo de broma, el streamer le dice: "Yo te amo con todo mi corazón", para luego sellar su "romance" con un apasionado beso.

De esta forma, Shirley Arica fue vinculada amorosamente con Diealis tras el beso que se dieron, pero la 'chica realidad' niega tener algún interés amoroso en él. Afirmando así que lo grabado solo fue parte del contenido para redes y que era muy buena actriz.