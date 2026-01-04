Tony Rosado sufre grave accidente vehicular tras presentación en Arequipa

El inicio del 2026 trajo momentos de preocupación para el mundo de la cumbia peruana. Tony Rosado, uno de los intérpretes más populares del género, encendió las alarmas luego de que se reportara que sufrió un accidente vehicular en la región Arequipa. La noticia se difundió rápidamente y generó inquietud entre sus seguidores,

Tony Rosado sufre accidente en Arequipa

El domingo 4 de enero de 2026 se conoció que Tony Rosado había sufrido un accidente vehicular mientras se desplazaba por la región Arequipa tras una presentación. Según los primeros informes difundidos por personas cercanas al intérprete de 'Ya te olvidé', el hecho ocurrió a la altura de Matarani, cuando se dirigía rumbo a Camaná.

El accidente se produjo en medio de una intensa agenda de presentaciones que el cantante venía cumpliendo por las celebraciones de inicio de año. Durante varias horas, la falta de información oficial incrementó la incertidumbre, especialmente por la trayectoria del artista y el cariño que despierta en el público.

No obstante, poco después se confirmó que Tony Rosado no sufrió heridas de gravedad. La encargada de llevar tranquilidad fue Susan Pacheco, pareja del cantante, quien utilizó su cuenta de Instagram para aclarar la situación y desmentir versiones alarmantes.

"Tuvo un accidente mi amor pero gracias a Dios solo fue golpes, pero él tiene una fortaleza muy grande y ayer pudo cantar en Camaná. Que Dios siempre me lo bendiga", escribió, dejando en claro que el artista continuó con sus actividades pese al incidente.

El mensaje fue recibido con alivio por sus seguidores, quienes destacaron la fortaleza del cantante y su compromiso con el público, al punto de presentarse horas después del accidente.

@rkt696 Tony Rosado sufrió accidente en Arequipa a la altura de Matarani, cuando se dirigía rumbo a Camaná. ♬ original sound rkt696

Sobre el 'Ruiseñor de la Cumbia'

Víctor Agustín Rosado Adanaque, conocido como Tony Rosado creció en la ciudad de Piura. Ha pertenecido a grandes agrupaciones como Agua Marina, Armonía 10 y Miel de Abeja. Fue gracias a Radio Karibeña que el cantante ingresa a romper con su música en Lima con su canción "Te Eché al Olvido".

Además, ha formado una bella familia al lado de su esposa Susan, con quien se casará muy pronto en Piura en una fiesta a lo grande. 'El Ruiseñor de la Cumbia' uno de los artistas consagrados en el rubro musical peruano, manteniendo una carrera de más de 40 años cantando ininterrumpidamente, siendo considerado como uno de los principales referentes en el medio.

En el plano personal, el artista atraviesa un momento especial. Tony Rosado ha formado una sólida familia junto a su pareja Susan Pacheco, con quien tiene previsto casarse muy pronto en Piura, en una celebración que promete reunir a familiares, amigos y colegas del medio musical.

En conclusión, el accidente de Tony Rosado en Arequipa causó alarma, pero no pasó a mayores. Tras la aclaración de su pareja, se confirmó que el cantante está fuera de peligro, un episodio que reflejó la preocupación y el cariño de sus seguidores.