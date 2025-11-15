Marisol y Tony Rosado anuncian que lanzarán una nueva canción juntos: "El feat que todos esperaban"

Dentro de la cumbia peruana, Marisol y Tony Rosado son dos grandes referentes de la música en el país. Ambos artistas son íconos del género musical y cuentan con grandes éxitos de manera independiente y ahora, anuncian el lanzamiento de un nuevo tema juntos.

Nuevo feat de Marisol con Tony Rosado

Por medio de las redes sociales de ambos artistas, publicaron un video muy curioso donde se observa a Marisol y Tony Rosado cantando cada uno de sus temas musicales. Es así como los dos anunciaron que muy pronto lanzarán una canción juntos, un proyecto que muchos de sus seguidores esperaban.

"Prepárate, el feat que todos esperaban. Una canción, dos grandes solistas de la cumbia peruana. Muy pronto", expresaron ambos cantantes en sus redes sociales donde emocionaron a sus seguidores por la nueva colaboración que está en camino.

Sobre el 'Ruiseñor de la Cumbia'

Víctor Agustín Rosado Adanaque, conocido como Tony Rosado creció en la ciudad de Piura. Ha pertenecido a grandes agrupaciones como Agua Marina, Armonía 10 y Miel de Abeja. Fue gracias a Radio Karibeña que el cantante ingresa a romper con su música en Lima con su canción "Te Eché al Olvido".

Además, ha formado una bella familia al lado de su esposa Susan, con quien se casará muy pronto en Piura en una fiesta a lo grande. 'El Ruiseñor de la Cumbia' uno de los artistas consagrados en el rubro musical peruano, manteniendo una carrera de más de 40 años cantando ininterrumpidamente, siendo considerado como uno de los principales referentes en el medio.

Más de 'La Faraona'

conocida artísticamente como "La Faraona de la Cumbia", es una popular cantante de cumbia peruana y vocalista principal de su propia orquesta, "Marisol y la Magia del Norte". Es muy reconocida en Perú por sus canciones de desamor como "La escobita" y "Canalla".

Cuenta con una carrera musical de más de 20 años como solista y ha cautivado al Perú con muchos éxitos, además de colaboraciones musicales. En cada concierto, hace vibrar al público y sus canciones suenan a nivel internacional llenando recintos en el exterior durante sus giras.

De esta manera, Marisol y Tony Rosado que son grandes íconos de la cumbia peruana han decidido unirse para lanzar un nuevo tema juntos. Ambos artistas revelaron que muy pronto estrenarán una canción que todo el mundo esperaba y que sin duda, se convertirá en el más sonado del Perú.