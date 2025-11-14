¡Se defiende! Marisol decidió demandar a Yolanda Medina por delitos contra el honor

La rivalidad entre Marisol y Yolanda Medina viene desde hace muchos años, pero la 'Faraona' decidió tomar las acciones pertinentes. La artista decidió interponer una demanda contra la artista por haber difamado contra su honor.

La demanda de Marisol a Yolanda Medina

El programa de 'Amor y Fuego' compartieron un documento que les llegó actualmente donde informan sobre las acciones legales que tomó Marisol en contra de Yolanda Medina. La 'Faraona' se cansó de los constantes ataques y afirmaciones de la artista rival, que decidió ponerle una demanda que ya fue admitida.

"Marisol demanda a Yolanda, la querella en un proceso penal por delitos contra el honor. La demanda interpuesta en contra de Irma Yolanda Medina por la presunta comisión del delito de difamación agravada (...) Esto es por los calificativos", expresó.

Los conductores de televisión comentaron sobre las razones por la cual la intérprete de 'La Escobita' decidió iniciar con acciones legales y le han admitido la demanda contra Medina.

"Es así como en otro momento, Todo lo que habla de amante, lo que ha venido durante tanto tiempo que se dicen entre ellas, pero esta vez Marisol decidió demandar y han admitido la demanda", aclaró.

¡La Faraona se cansó!

Según comentan Rodrigo González y Gigi Mitre, es la primera vez que Marisol interpone una demanda oficialmente contra alguien. A pesar de que anunció tomar acciones legales anteriormente con otros artistas, no lo hacía. Por ello, parece que se cansó de todas las declaraciones de Yolanda y decidió actuar de manera inmediata.

"Por todas las veces que Yolanda ha salido a decirle de todo, a tildarla y asegurar, dejarla como amante, ponerla en esa tesitura. Marisol ha dicho 'una cosa es que no te caiga bien, pero otra muy distinta es que te tilden de 'quitamaridos'. Marisol no suele demandar, es la primera vez que demanda a alguien", comentaron.

Además, Gigi Mitre reveló que este documento que llegó a sus manos fue enviado a Yolanda el pasado 25 de setiembre de 2025, pero parece que a la artista no le ha importado que la 'Faraona' le haya demandado, porque aún así hablará de ella en el programa 'El Valor de la Verdad'.

De esta manera, Marisol ha decidido iniciar de manera legal contra Yolanda Medina por sus declaraciones difamándola en varios programas de televisión. El proceso ya inició hace más de un mes y por el momento, ninguna de las dos partes han hablado sobre lo sucedido.