Chechito no tendría una relación oficial con Angye Zapata: "No puedo llamarle amor"

Hace unas semanas, Chechito fue captado en salidas con la joven Angye Zapata y también estuvo presente celebrando el cumpleaños de la joven en su casa. Aunque, ahora sorprendió al revelar que estaría enamorado como antes.

¿Qué pasó con Angye?

Durante una entrevista en 'Café con la Chévez', Chechito estuvo contando sobre su primera relación amorosa donde sí estuvo realmente enamorado y tenía una relación estable de dos años aproximadamente. Aunque todo acabó con aquella jovencita de su barrio, el cantante fue visto con Angye Zapata.

Al ser consultado sobre si la relación con Angye Zapata también se sentiría enamorado, pero revela que no sería así. Ya que las salidas con la bailarina son de apenas hace unos meses y no sería la misma historia.

"Bueno, esa es otra historia... Yo prefiero estar así, tranquilo estoy bien. Estoy tranquilo, ella también está tranquila", expresó.

Luego, el joven artista menciona que no tendría una relación formalmente con la joven debido a que no cuentan con tiempo de poder tener un noviazgo estable. Afirma que a veces salen a compartir, pero nada como su antigua relación.

"Compartir es a veces un poco complicado, ella trabaja, yo trabajo. Ella viaja, yo viajo, tiene a su pequeña y yo tengo a veces prensa. Entonces sí, a veces es un poco complicado. Sí a veces un almuerzo, a veces una cena, salimos...", dijo.

Chechito no sentiría amor por la bailarina

Es así como Chechito menciona que el tiempo decidirá si realmente vuelve a enamorarse como aquella relación del pasado. Además, el joven artista contó algunos detalles de su relación pasado, señalando que se toma el tiempo de vivirlo.

"Yo no puedo llamarle a algo de pocos meses, amor. Creo que tiene que pasar mucho más tiempo. Por ejemplo con esta persona con la que estuve en esa relación de dos años que tuve, después de tres meses yo le di un beso. Es que cuando uno quiere tener algo realmente bien, quiere tener algo así serio, creo que va con cuidado. Y eso que yo le pedí permiso", aclaró.

De esta manera, el cantante señaló que viene pasando por una etapa tranquila enfocado en su trabajo y que hasta el momento, no ha tenido una relación como la que tuvo con una jovencita de su barrio en SJL. Incluso, Chechito señaló que con Angye Zapata aún no sentiría amor porque solo llevan unas veces saliendo.