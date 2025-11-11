RADIO KARIBEÑA EN VIVO
Buscar

Cumbia

¡Feliz!

Mafer Portugal de Papillón emocionada tras revivir su sueño de quinceañera en 'MQM': "Me siento una princesa"

En el programa 'Mande Quien Mande', Mafer Portugal apareció muy emocionada con una gran vestido reviviendo su sueño de quinceañera.

Mafer Portugal de Papillón revivió su sueño de quinceañera en 'MQM'
Mafer Portugal de Papillón revivió su sueño de quinceañera en 'MQM' (Composición Karibeña)
11/11/2025

La joven Mafer Portugal es una talentosa cantante que forma parte de Papillón. La artista de 24 años estuvo en el programa de entretenimiento 'Mande quien mande' donde revivió su sueño de quinceañera luciendo un hermoso vestido.

Mafer Portugal en 'MQM'

Durante el programa 'MQM', la artista de cumbia apareció luciendo un hermoso vestido de quinceañera en el set de televisión. Mafer Portugal afirmó sentirse muy emocionada de vestirse como su fuera una princesa. 

"¿Qué se siente estar vestida nuevamente quinceañera?", le preguntó María Pía, y Mafer respondió: "Hace unos días nada más cumplí 24 años y me siento feliz porque uno con este vestido, se siente princesa, me siento mi princesa favorita 'Rapunzel' y 'Glinda' de Wicked".

Luego, la vocalista de Papillón contó que sí realizó una celebración cuando cumplió quince años, pero que fue algo muy íntimo y no había lucido un vestido tan grande y pomposo como el que usaba en vivo. 

"¿Celebraste los 15 años?", le preguntaron, y la cantante dijo: "Celebré, sí, pero no usé un vestido así. En esa época me puse un vestido chiquito que era pegado a mi cuerpo (¿Más sencillito?) Más sencillo, así que es primera vez que me pongo algo así" "Nunca es tarde para celebrar los quince y estas hermosa con ese vestido".

Nickol Sinchi sorprende al cantar junto a Son del Duke y sería su nueva integrante: "Bienvenida"
Lee también

Nickol Sinchi sorprende al cantar junto a Son del Duke y sería su nueva integrante: "Bienvenida"

Después de ello, toda la delantera musical de Papillón estuvo presentando varios de sus éxitos musicales en vivo. Además, de presentar oficialmente en el programa el ingresa de la joven cantante Mafer Portugal como su nueva voz y el lanzamiento de su nuevo tema "Amor Ilegal". 

Exintegrantes de Son del Duke registraron su nuevo grupo hace 2 meses, según Janet Barboza: "Oportunistas"
Lee también

Exintegrantes de Son del Duke registraron su nuevo grupo hace 2 meses, según Janet Barboza: "Oportunistas"

Sobre la nueva voz de Papillón

La joven Mafer Portugal cuenta con un gran talento musical para el canto, quien inició su carrera destacando en el programa 'La voz Perú'. Empezó como solista, pero ingresó en el 2023 en la orquesta de You Salsa hasta el día de hoy 24 de octubre de 2025. 

Desde un inicio ha destacado por su bella voz y empezó interpretando covers por medio de sus redes sociales. Ahora, ya cuenta con un público fiel que sigue cada paso de su carrera musical y ahora, continúa su carrera musical con Papillón

De esta manera, la cantante Mafer Portugal estuvo cantando junto a Papillón en el programa de TV 'Mande quien mande' y también, estuvo en el segmento donde lució un hermoso vestido reviviendo su sueño de quinceañera contando que se sintió como sus princesas favoritas. 

Temas relacionados mafer portugal Mande quien mande Papillón quinceañera

Siga leyendo

Lo Más leído

Estrella Torres confiesa cómo decidió unirse a Son del Duke: "Yo no quería, pero no podía ser que no"

Pamela Franco responde a Pamela López sobre Christian Cueva: "Nadie puede vomitar algo que ha comido"

Fallece reconocida actriz de 'El Chavo del 8' y redes reaccionan con consternación: "Descanse en paz"

Huaura: reconocido músico perdió la vida en trágico accidente de tránsito camino a Sayán

¿Señal para Yahaira? Pamela López confiesa por qué se alejó de Luis Fernando Rodríguez: "Se volvió tóxico"

últimas noticias
Karibeña