Mafer Portugal de Papillón emocionada tras revivir su sueño de quinceañera en 'MQM': "Me siento una princesa"

La joven Mafer Portugal es una talentosa cantante que forma parte de Papillón. La artista de 24 años estuvo en el programa de entretenimiento 'Mande quien mande' donde revivió su sueño de quinceañera luciendo un hermoso vestido.

Mafer Portugal en 'MQM'

Durante el programa 'MQM', la artista de cumbia apareció luciendo un hermoso vestido de quinceañera en el set de televisión. Mafer Portugal afirmó sentirse muy emocionada de vestirse como su fuera una princesa.

"¿Qué se siente estar vestida nuevamente quinceañera?", le preguntó María Pía, y Mafer respondió: "Hace unos días nada más cumplí 24 años y me siento feliz porque uno con este vestido, se siente princesa, me siento mi princesa favorita 'Rapunzel' y 'Glinda' de Wicked".

Luego, la vocalista de Papillón contó que sí realizó una celebración cuando cumplió quince años, pero que fue algo muy íntimo y no había lucido un vestido tan grande y pomposo como el que usaba en vivo.

"¿Celebraste los 15 años?", le preguntaron, y la cantante dijo: "Celebré, sí, pero no usé un vestido así. En esa época me puse un vestido chiquito que era pegado a mi cuerpo (¿Más sencillito?) Más sencillo, así que es primera vez que me pongo algo así" "Nunca es tarde para celebrar los quince y estas hermosa con ese vestido".

Después de ello, toda la delantera musical de Papillón estuvo presentando varios de sus éxitos musicales en vivo. Además, de presentar oficialmente en el programa el ingresa de la joven cantante Mafer Portugal como su nueva voz y el lanzamiento de su nuevo tema "Amor Ilegal".

Sobre la nueva voz de Papillón

La joven Mafer Portugal cuenta con un gran talento musical para el canto, quien inició su carrera destacando en el programa 'La voz Perú'. Empezó como solista, pero ingresó en el 2023 en la orquesta de You Salsa hasta el día de hoy 24 de octubre de 2025.

Desde un inicio ha destacado por su bella voz y empezó interpretando covers por medio de sus redes sociales. Ahora, ya cuenta con un público fiel que sigue cada paso de su carrera musical y ahora, continúa su carrera musical con Papillón.

De esta manera, la cantante Mafer Portugal estuvo cantando junto a Papillón en el programa de TV 'Mande quien mande' y también, estuvo en el segmento donde lució un hermoso vestido reviviendo su sueño de quinceañera contando que se sintió como sus princesas favoritas.