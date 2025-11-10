Exintegrantes de Son del Duke registraron su nuevo grupo hace 2 meses, según Janet Barboza: "Oportunistas"

Son del Duke ha pasado por momentos complicados cuando cuatro personas anunciaron su retiro inmediato en medio de una gira por Europa aludiendo malos tratos. Ahora, Janet Barboza reveló que la nueva orquesta que formaron los exintegrantes fue registrado hace dos meses.

Registraron su nueva orquesta antes de renunciar

En el programa 'América Hoy', las conductoras de televisión escucharon las declaraciones de Estrella Torres defendiendo a Son del Duke tras las acusaciones de sus exintegrantes. Ante ello, Janet Barboza no dudó en arremeter contra las exvocalistas y el exanimador debido que se retiraron de la peor forma.

"Hubo un oportunismo absoluto de los integrantes que se han ido del Son del Duke porque se han ido por la puerta falsa. Cuando tú te vas de una empresa, lo más correcto me parece es cuando termine tu contrato acercarte al dueño y decir 'muchas gracias, la he pasado muy bien, es hora de emprender nuevos caminos'", expresó.

Luego, la popular 'rulitos' reveló que Ale Seijas, Paola Rubio, Kassandra Chanamé y el animador 'El Santeño' habrían registrado su nueva orquesta hace dos meses, mucho antes de anunciar su salida de Son del Duke. Esto molestó mucho a la conductora de televisión calificándolos de oportunistas.

"Para promocionar su nueva agrupación, una agrupación que ya estaba con el nombre registrado desde hace dos meses. Oportunismo puro y duro, esas cosas dan a entender que lo que ha pasado a esta agrupación", aclaró.

¿Qué dijo Estrella Torres de Son del Duke?

Durante una entrevista para el programa América Hoy, Estrella Torres fue consultada por las declaraciones de los exintegrantes. La cantante aclaró que, desde su punto de vista, se trata de simples especulaciones y señaló que en el rubro musical es común enfrentar situaciones difíciles durante las giras o presentaciones.

"La verdad, son especulaciones. Yo recién estoy entrando a la agrupación, pero ya tengo experiencia en agrupaciones. Creo que este rubro de la música es sacrificado. Una cosa es que no te den de comer y otra que no llegues a los restaurantes a la hora. Yo tengo más de 12 años de trayectoria y viajo bastante", comentó la artista, dando a entender que las quejas podrían estar sobredimensionadas.

De esta manera, Estrella Torres y Janet Barboza defendieron a Son del Duke tras las denuncias de sus exintegrantes. Además, que la conductora de televisión reveló que Ale Seijas, Paola Rubio, el animador 'El Santeño' y Kassandra Chanamé que salieron del grupo registraron su nueva orquesta hace dos meses.