Estrella Torres confiesa cómo decidió unirse a Son del Duke: "Yo no quería, pero no podía ser que no"

Estrella Torres sorprendió al revelar cómo tomó la decisión de formar parte del grupo Son del Duque, agrupación que ha venido ganando popularidad en la escena musical. Aunque muchos pensaban que su ingreso fue inmediato, la artista confesó que al inicio no quería aceptar la propuesta.

Estrella Torres revela cómo decidió formar parte de Son del Duke

En un live de TikTok, la cantante Estrella Torres reveló detalles inéditos sobre su ingreso al grupo Son del Duke, una de las orquestas más comentadas del momento. Aunque muchos creyeron que aceptó la propuesta sin pensarlo, la artista confesó que al principio no quería formar parte del proyecto, ya que sabía que implicaba mucho esfuerzo y largas giras.

"Sobre la propuesta para poder ingresar y formar parte de eso en Son del Duque, yo no quería, yo les digo sinceramente, yo no quería porque sabía que iba a hacer las giras supermatadas, de lo que yo canto una hora voy a cantar 4. O sea, sé lo que se venía", contó Estrella con total honestidad.

La exintegrante de Corazón Serrano explicó que su decisión no fue fácil, ya que entendía la exigencia que significaba subirse al escenario con una agrupación que no para de trabajar. Sin embargo, el cariño hacia sus colegas y el deseo de apoyar el talento nacional fueron más fuertes.

"Pero bueno, no podía ser que no porque estábamos en una situación de apoyarnos entre artistas y obviamente pues el público espera mucho de Son del Duque. Y realmente pues ahí ellos están dando todo lo mejor para que el grupo siga creciendo, siga adelante", dijo la intérprete con emoción.

"Jamás voy a hablar mal de las chicas"

Estrella también aprovechó la oportunidad para dejar en claro que no existe ningún conflicto con las otras cantantes del grupo, como se ha especulado en redes sociales. Al contrario, aseguró que su única intención es sumar y dar lo mejor de sí en el escenario.

"Entonces nada, chicos, eso espero que haya quedado claro, que mi intención jamás va a ser hablar mal de las chicas", aclaró firme, dejando atrás cualquier rumor de rivalidad.

La cantante destacó además el compañerismo que se vive dentro de la orquesta, donde todos trabajan con la misma meta: seguir creciendo y ofreciendo espectáculos de calidad. Confesó que aunque el trabajo sea duro, lo hace con pasión y amor por su arte.

Con su talento, carisma y disciplina, Estrella Torres demuestra que la música peruana sigue creciendo gracias a artistas que no se rinden y que, pese al cansancio, siguen conquistando escenarios dentro y fuera del país. Sin duda, su llegada a Son del Duke promete dar mucho que hablar en el mundo de la cumbia.