Estrella Torres debuta con 'Son del Duke' y agradece el cariño del público: "Estoy súper contenta con la acogida"

La agrupación Son del Duke ha enfrentado días complicados tras la sorpresiva renuncia de cuatro de sus integrantes principales. Sin embargo, en medio de la incertidumbre, el grupo sorprendió a sus seguidores al anunciar la incorporación de Estrella Torres como su nueva voz femenina. La cantante, que vuelve a los escenarios con una orquesta, habló sobre su debut, los temas que interpretó y cómo asumió este nuevo reto musical.

Estrella Torres y su debut con Son del Duke

En una reciente entrevista con el programa "¡Ke Rica Mañana!", Estrella Torres contó cómo vivió su primera presentación oficial con Son del Duke, realizada el último fin de semana en Chiclayo. La artista expresó su emoción por la cálida recepción del público y el cariño mostrado por los fanáticos de la agrupación, tanto en los conciertos como en redes sociales.

"Hasta ahora no me lo puedo creer, todo fue muy rápido. Estoy súper contenta con la acogida tan bonita del público de Son del Duke que realmente quería que este momento se hiciera realidad. Estamos felices porque, justamente, no están pasando por un momento muy bueno", declaró la cantante visiblemente emocionada.

Durante su debut, Estrella reveló que interpretó algunos de los temas más representativos del grupo, entre ellos "Mix Qué Bello", "Mix Qué Bonito" y "Mix Bandido", canciones que hicieron bailar a todos los asistentes y marcaron su primera presentación con el grupo.

La cantante también respondió a los rumores que surgieron tras su incorporación, ya que algunos seguidores especularon que su llegada habría estado relacionada con la salida de Ale Seijas, Kassandra Chanamé y el animador 'El Santeño'. Ante esto, la intérprete dejó en claro que no existe ningún tipo de conflicto interno y que su único objetivo es aportar su talento.

"Esas son especulaciones. Lo que te puedo decir es que estoy súper contenta, muy cómoda, el trato es espectacular. Además, han hecho jales no solo conmigo, sino también con un excelente animador y otro cantante que se sumó a la delantera", precisó.

Estrella Torres cuenta cómo se dio su ingreso

Durante la conversación, Estrella también reveló cómo se dio su ingreso a Son del Duke, justo cuando se rumoraba que podía integrarse a otras agrupaciones como Papillón. La artista explicó que, aunque no tenía planeado volver a una orquesta, la situación la tomó por sorpresa y terminó aceptando por una conexión emocional con el proyecto.

"No estaba en mis planes, yo siempre había dicho 'no, no, no', pero quedó clarísimo eso de 'nunca digas nunca'. Como te digo, les pasó esa situación que fue un bajón, y más que todo me agarraron del bobo pues", comentó entre risas.

Asimismo, la intérprete se refirió a la posibilidad de que Nicolle Sinchi se sume próximamente como nuevo jale de la agrupación. Si bien evitó confirmar la información, dejó abierta la posibilidad. "Todo puede pasar", señaló.

El ingreso de Estrella Torres marca una nueva etapa para Son del Duke, que busca recuperar la estabilidad tras la salida de varios de sus integrantes. La cantante aseguró que se encuentra comprometida con el proyecto y agradecida por el recibimiento del público.