¡De salsa a la cumbia! Papillón anunció a Mafer Portugal como su nueva integrante

Papillón es una de las agrupaciones de cumbia más sonadas y queridas del país sumando grandes éxitos. Ahora, el grupo acaba de anunciar a la nueva integrante que se suma a sus filas y sorprendieron al revelar que se trata de la talentosa Mafer Portugal.

¡La nueva cantante de Papillón!

Después de varios días, Papillón decidió anunciar a la nueva integrante de su delantera musical en las grabaciones de Fiesta Karibeña realizado en el MegaPlaza de Independencia. Es así como la joven talentosa Mafer Portugal fue anunciada como la nueva voz de la agrupación de cumbia.

Ante de su presentación, la artista cantó por última vez con el grupo de salsa You Salsa donde formó parte durante dos años. Ahora la intérprete ha decidido avanzar en su carrera musical pasando de la salsa a la cumbia.

Es así como la nueva integrante Mafer Portugal se presentó junto a la delantera de Papillón en el MegaPlaza de Independencia. Entre uno de sus primeros temas a interpretar fue "Porque me haces llorar" encantando al público.

Sobre Mafer Portugal

La joven Mafer Portugal cuenta con un gran talento musical para el canto, quien inició su carrera destacando en el programa 'La voz Perú'. Empezó como solista, pero ingresó en el 2023 en la orquesta de You Salsa hasta el día de hoy 24 de octubre de 2025.

Desde un inicio ha destacado por su bella voz y empezó interpretando covers por medio de sus redes sociales. Ahora, ya cuenta con un público fiel que sigue cada paso de su carrera musical.

Más de Papillón

Papillón es una agrupación de cumbia que cuenta con muchos años de trayectoria musical recopilando muchos éxitos que siguen sonando en todo el país. Actualmente, el grupo cuenta con una delantera musical muy talentosa que viene conquistando el corazón de miles de seguidores, llegando con sus éxitos a nivel internacional.

La delantera musical está conformado por los cantantes Nicole Flores, Sandra Katiuska, Karen Peña, Anthony Rivera y Fiorella Caballero. Entre sus canciones más sonadas están "Mix Selva", "Me emborracharé", "Corazoncito", "Qué pasó", "Te extraño tanto", "Llora teléfono" y más.

De esta manera, Papillón sigue creciendo y sumando nuevas voces a su delantera musical. Ahora, acaba de presentar a la artista Mafer Portugal como su nueva integrante emocionando a sus miles de seguidores y se presentó por primera vez en el MegaPlaza de Independencia durante las grabaciones de Fiesta Karibeña.