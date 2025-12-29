Leslie Shaw reveló que quiere realizar una colaboración con Dilbert Aguilar: "Me encantaría"

Leslie Shaw es una de las artistas de cumbia más sonadas en los últimos años resaltando bastante por sus exitosas colaboraciones con grandes artistas del género musical. Ahora, la 'Barbie de la Cumbia' quiere grabar con el cantante Dilbert Aguilar.

¡Quiere grabar con Dilbert Aguilar!

En el programa digital 'Karibeña Espectáculos', Leslie Shaw tuvo una entrevista muy divertida y entretenida, donde reveló algunas cosas que planea hacer para el 2026. Es así como contó sus deseos de colaborar con Dilbert Aguilar 'El pequeño gigante de la cumbia', quien estuvo delicado de salud hace unos meses, pero sigue con fuerza en el mundo musical.

"Me encantaría hacer una canción con Dilbert Aguilar, al desamor. Creo que el desamor sería para el verano", expresó la cantante.

Después, la joven reveló que planea seguir preparándose con más estudios y ahora, llevará una carrera de producción de cine para seguir produciendo sus videoclips en un mayor nivel.

"Este 2026, voy hacer Barbie Universitaria, porque yo he estudiado en academia, instituto, pero por primera vez voy a entrar a prepararme tres años, lo que dura una carrera para el cine. Para que me contraten en dirigir sus videoclips, uno bueno. Mira que nivel tengo que llegar yo, meterme a estudiar para hacer mis propios videoclips, porque sino voy a renegar y voy a terminar retirándome, no encuentro un director", comentó.

Quiere dejar las peleas atrás con Marisol

En otra conversación, Leslie Shaw dejó en claro que ya no desea tener más peleas con Marisol, después de casi un año de enviarse indirectas. Incluso, hace unas semanas atrás reveló que aceptaría realizar otra colaboración musical con la 'Faraona' si hay un buen pago.

Cuando le mencionan a Marisol, la cantante responde: "'La Faraona de la Cumbia', ya no me quiero pelear más".

Sobre las peleas con otros artista, la 'gringa' afirmó que a veces no se controla al momento de expresarse, pero también es una forma de desestresarse.

"Siento que es una forma de relajarme un poquito (pelearse con los otros artistas) Yo soy muy sarcástica, a veces se me pasa, pero ya pues así es el entretenimiento", dijo.

De esta manera, Leslie Shaw planea seguir haciendo más música para el 2026, ya sea reconciliarse con Marisol o en un nuevo tema inédito con el artista Dilbert Aguilar. La joven continuará preparándose para seguir produciendo sus propios videoclips, para seguir avanzando en el rubro de la cumbia peruana.