RADIO KARIBEÑA EN VIVO
Buscar

Espectáculos

¡Se defiende!

Marisol acusa a Leslie Shaw de conseguir vestuarios por canje: "No pones ni un sol para comprar"

Marisol respondió con dureza a Leslie Shaw tras el estreno de 'Mala Amiga', minimizando sus producciones y acusándola de depender de canjes para sus vestuarios en videoclips musicales.

Marisol arremete contra Leslie Shaw
Marisol arremete contra Leslie Shaw (Composición Karibeña)
01/09/2025

La batalla mediática entre Marisol y Leslie Shaw está más fuerte que nunca después del lanzamiento de la canción 'Mala Amiga'. La cantante de cumbia no soportó las críticas de la rubia y la cuestionó duramente, asegurando que pide canje para su vestuario en sus videoclips y no los costea con su propio dinero.

Marisol minimiza las producciones de Leslie Shaw

La intérprete de 'La Escobita' realizó una transmisión en TikTok donde habló directamente sobre las críticas que Leslie ha tenido respecto a su video musical con Yahaira Plasencia, 'Mala Amiga'. La Faraona puso el parche y dejó mal parada a la intérprete de 'Pendejerete'.

"¿No dices que ganas mucho dinero con los temas que ahora has grabado? Haz tus vestuarios, pero vestuarios que valgan la pena. No vengas aquí a hablar de las personas si tú siempre estás pidiendo canje. Ni siquiera pones un sol para comprar tus vestuarios", indicó.

En esa misma línea, aseguró que ella sí invierte en sus vestuarios, porque le gusta tener buenas producciones y es consciente de la clase de artista que es y de la gran trayectoria que tiene dentro de la industria musical de la cumbia. Además, aclaró que no está en contra del canje.

"Yo sé la clase de artista que soy, yo sé lo que valgo, yo sí pago mis vestuarios (...) y no estoy en contra de los canjes, me parecen bien. En algún momento también podría utilizarlos para otras cosas, no hay ningún problema", agregó.

Karen Dejo explota contra Rosángela Espinoza tras fuerte altercado en 'EEG': 'Cruzó la línea"
Lee también

Karen Dejo explota contra Rosángela Espinoza tras fuerte altercado en 'EEG': 'Cruzó la línea"

Marisol acusa a Leslie de 'Mala Amiga'

En otro momento de la transmisión en vivo, la Faraona aseguró que ella nunca le faltó el respeto a Leslie y, más bien, fue la rubia quien empezó el problema, afirmando que no eran amigas después de colaborar en dos canciones juntas.

"Tú me llamaste a mí 'mala amiga' y ahora recién reconoces que nunca fui tu amiga, cuando yo lo reconocí desde un inicio (...) la gente cuando se ve perdida, tiene que reconocer", dijo.

Yahaira Plasencia minimiza a Leslie Shaw tras el lanzamiento de 'Mala Amiga': "No la conozco"
Lee también

Yahaira Plasencia minimiza a Leslie Shaw tras el lanzamiento de 'Mala Amiga': "No la conozco"

Finalmente, Marisol señaló que Leslie posiblemente pensó que ella no le iba a contestar. También dejó claro que no lloró por ella en el programa de la Chola Chabuca. "Yo no lloraría por nadie que para mí no sea importante (...) cuando la gente está ardida, tiene que dar su opinión", concluyó.

Es así que, la disputa entre Marisol y Leslie Shaw sigue encendiendo las redes y generando titulares. Entre acusaciones y respuestas, ambas artistas han dejado claro que su relación laboral no trascendió a la amistad, convirtiéndose ahora en una rivalidad pública muy comentada.

Temas relacionados canje Leslie Shaw Mala Amiga Marisol Vestuario

Siga leyendo

Lo Más leído

Melissa Paredes sorprende al anunciar un embarazo: "Oficialmente podemos contarlo"

Mundial de Desayunos de Ibai: Perú con el pan con chicharrón se enfrenta a Ecuador en los cuartos de final

Ex de Paul Michael se va con todo contra Pamela López y el 'colágeno': "Tengo para destruirlo"

Dorita Orbegoso se pronuncia tras recibir lujoso anillo de Jerson Reyes: "Me hace ilusión casarme"

¿Le hizo caso? Ana Paula sorprende con cambio de look en el gym tras comentario de Paolo Guerrero

últimas noticias
Karibeña