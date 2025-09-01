Marisol acusa a Leslie Shaw de conseguir vestuarios por canje: "No pones ni un sol para comprar"

La batalla mediática entre Marisol y Leslie Shaw está más fuerte que nunca después del lanzamiento de la canción 'Mala Amiga'. La cantante de cumbia no soportó las críticas de la rubia y la cuestionó duramente, asegurando que pide canje para su vestuario en sus videoclips y no los costea con su propio dinero.

Marisol minimiza las producciones de Leslie Shaw

La intérprete de 'La Escobita' realizó una transmisión en TikTok donde habló directamente sobre las críticas que Leslie ha tenido respecto a su video musical con Yahaira Plasencia, 'Mala Amiga'. La Faraona puso el parche y dejó mal parada a la intérprete de 'Pendejerete'.

"¿No dices que ganas mucho dinero con los temas que ahora has grabado? Haz tus vestuarios, pero vestuarios que valgan la pena. No vengas aquí a hablar de las personas si tú siempre estás pidiendo canje. Ni siquiera pones un sol para comprar tus vestuarios", indicó.

En esa misma línea, aseguró que ella sí invierte en sus vestuarios, porque le gusta tener buenas producciones y es consciente de la clase de artista que es y de la gran trayectoria que tiene dentro de la industria musical de la cumbia. Además, aclaró que no está en contra del canje.

"Yo sé la clase de artista que soy, yo sé lo que valgo, yo sí pago mis vestuarios (...) y no estoy en contra de los canjes, me parecen bien. En algún momento también podría utilizarlos para otras cosas, no hay ningún problema", agregó.

Marisol acusa a Leslie de 'Mala Amiga'

En otro momento de la transmisión en vivo, la Faraona aseguró que ella nunca le faltó el respeto a Leslie y, más bien, fue la rubia quien empezó el problema, afirmando que no eran amigas después de colaborar en dos canciones juntas.

"Tú me llamaste a mí 'mala amiga' y ahora recién reconoces que nunca fui tu amiga, cuando yo lo reconocí desde un inicio (...) la gente cuando se ve perdida, tiene que reconocer", dijo.

Finalmente, Marisol señaló que Leslie posiblemente pensó que ella no le iba a contestar. También dejó claro que no lloró por ella en el programa de la Chola Chabuca. "Yo no lloraría por nadie que para mí no sea importante (...) cuando la gente está ardida, tiene que dar su opinión", concluyó.

Es así que, la disputa entre Marisol y Leslie Shaw sigue encendiendo las redes y generando titulares. Entre acusaciones y respuestas, ambas artistas han dejado claro que su relación laboral no trascendió a la amistad, convirtiéndose ahora en una rivalidad pública muy comentada.