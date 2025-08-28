Roberto Guizasola expone mensajes de la Gordibuena y amiga revela contundente audio: "Puedo ir presa"

Roberto Guizasola continúa en el ojo de la tormenta tras la denuncia que interpuso Alexandra Díaz en su contra por presunta violencia sexual. Sin embargo, el caso dio un giro inesperado, luego de que el popular 'Cucurucho' autorizara la difusión de los mensajes que sigue recibiendo de la modelo, a pesar de que sobre él pesa una orden de alejamiento.

Amiga de ambos apunta contra la 'Gordibuena'

En una entrevista para el programa 'Todo se filtra', Rosa Lara, amiga cercana tanto de Guizasola como de Díaz, decidió dar su testimonio y acusó directamente a la modelo de haber engañado a las autoridades. Según su versión, Alexandra habría inventado detalles en sus declaraciones con la finalidad de perjudicar al exfutbolista.

"Tengo pruebas donde sus padres le dicen que mienta a la Fiscalía, que ella también le ha mentido a la fiscal, que se puede ir preso", declaró Lara.

En un audio difundido por el programa, se escucha a Díaz mostrar preocupación por haber manipulado su versión ante la justicia. "Me puedo ir a la cárcel (...) me voy a ir presa, ¿sabes por qué?, porque me estoy burlando de la fiscalía. No de Roberto, de la Fiscalía", expresó la joven. Lara también sostuvo que este conflicto respondería a presiones familiares y a una fijación personal con Guizasola.

"Hay una presión de su padre (...) Está obsesionada con Roberto porque es el amigo del enemigo de ella, quieren atacarlo tengo un audio donde ella dice que a Magaly no le importo que quiere hacerle daño a Jefferson", manifestó.

Mensajes comprometedores entre Díaz y Guizasola

El programa también difundió material en el que se observa a Alexandra Díaz conversando con el exfutbolista mediante una videollamada. En la grabación, Guizasola le cuestiona por qué lo busca si sus padres presentaron la denuncia en su contra.

Ella, lejos de alejarse, le responde que no hará caso a lo que le digan sus familiares. Los mensajes compartidos por el programa muestran además la insistencia de la joven en comunicarse con el exjugador.

"Te amo con todo mi corazón y nunca te haré daño. Te estoy diciendo que quiero verte, te necesito, un momento", le escribe. En otras conversaciones, su tono cambia y deja ver una fuerte contradicción: "Te quiero y te extraño, pero te odio a la vez y no me voy a cansar de decírtelo hasta que me aburra de ti. No puedo vivir de ti".

De acuerdo con el informe, la joven incluso habría cambiado de número en varias ocasiones con el único fin de seguir contactando a Guizasola, pese a que la denuncia y la orden de alejamiento siguen vigentes. Consultada por las cámaras del programa de espectáculos, Alexandra Díaz prefirió no dar declaraciones directas y señaló que será su abogada quien maneje el caso.

"No voy a hablar del tema. Que hable mi abogada. Si él quiere destapar, normal. En su momento hablaré, pero ahorita no", sostuvo.

En conclusión, el enfrentamiento entre Alexandra Díaz y Roberto Guizasola continúa generando repercusiones. Mientras el exfutbolista busca limpiar su imagen con las pruebas difundidas, la denunciante prefiere guardar silencio y dejar todo en manos de su abogada.