Pamela López revela que Christian Cueva no envió regalos de Navidad a sus hijos: "No disfrutan de una paternidad"

Pamela López volvió a la polémica al iniciar el año con una transmisión en vivo en la que criticó a Christian Cueva por su rol como padre. La animadora aseguró que el futbolista sigue ausente y que no ha cumplido con entregar los regalos de Navidad a sus hijos.

Pamela López arremete contra Christian Cueva por su rol como padre

Durante el en vivo, Pamela López cuestionó que Christian Cueva haya publicado recientemente una fotografía junto a sus tres hijos, pese a que, según ella, no cumple con las promesas que les hace. La influencer recordó que, antes de Navidad, el futbolista pidió un horario para poder recoger a los menores, pero finalmente no concretó el encuentro ni les entregó los obsequios que había ofrecido.

"¿Saben qué es lo más triste? Que hasta el sol de hoy, mis hijos no disfrutan de una paternidad y no porque se los niegue, sino porque se le da la gana. Recuerdan cuando se quejaba y decía 'no me dejan verlos'. Para contarles que desde antes de Navidad (...) él no ve a mis hijos, no les dio un regalo de Navidad", expresó mientras compartía un momento de piscina con los pequeños.

La transmisión tomó un giro inesperado cuando uno de los niños interrumpió a su madre tras notar que estaba grabando. El menor no dudó en reclamarle, con evidente ironía, por un obsequio pendiente durante la tradicional bajada de Reyes, ocurrida el 6 de enero.

"¿Estás grabando? Gracias por el regalo de la bajada de reyes", dijo el niño. Pamela López respondió de inmediato: "Te dije que llegando a Trujillo", recordándole que el regalo se lo entregaría durante un próximo viaje a su ciudad natal. Tras confiar en su palabra, el menor continuó disfrutando de la tarde.

Pamela López aclara críticas sobre la crianza y el uso de redes sociales

En otro momento del en vivo, Pamela López enfrentó los comentarios de una usuaria que aseguró que sus hijos sí utilizan redes sociales. Visiblemente incómoda, la influencer negó tajantemente esa versión y defendió su postura frente al uso de celulares en la crianza.

"Te estás confundiendo, la pinocha está en otro lado. Mis hijos no tienen redes sociales, ¿es tan difícil entenderlo? Claro, como tú y muchas mamás acostumbran a sus hijos que para que no los fastidie le ponen el celular... discúlpenme, yo no estoy de acuerdo. Mi caso no es así, mi crianza no es así", afirmó.

Asimismo, explicó que, aunque los niños cuentan con celulares que Christian Cueva les compró en su momento, ella decidió restringir su uso desde hace aproximadamente un año.

"Tienen obviamente los celulares que les compró el papá en su momento, pero hace un año no les he entregado el celular. Les prometí dárselos en Navidad, se los di un momentito y se los he vuelto a pedir y cuando hay ciertos trends que quiero que hagan les muestro para que escuchen, pero son instantes, son momentos", sentenció.

Con esta transmisión, Pamela López reafirmó sus críticas contra Christian Cueva al exponer los conflictos por la crianza de sus hijos, entre reclamos por promesas incumplidas y aclaraciones sobre su maternidad, mientras la polémica sigue generando reacciones en redes sociales.