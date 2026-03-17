Viuda de Paul Flores exige justicia a un año de su fallecimiento: "El dolor es peor con el tiempo"

Se cumple un año del fallecimiento de Paul Flores, cantante de Armonía 10, quien murió tras un ataque armado contra el bus de la orquesta. Este 16 de marzo, la fecha revive el dolor de su partida y el pedido de justicia. Su esposa, Carolina Jaramillo, se pronunció para exigir respuestas y recordar al artista.

Carolina Jaramillo alza su voz y denuncia abandono

En una reciente entrevista en el programa Arriba Mi Gente, Carolina Jaramillo expresó el profundo dolor que aún la acompaña tras la pérdida del cantante. La viuda aseguró que, lejos de disminuir, el sufrimiento se ha intensificado con el paso del tiempo.

"Creo que pasa el tiempo y es peor el dolor porque se extraña en la casa, porque no hay una llamada. Pasó un año pero parece como si fuera la primera vez que me llamaron a informarme de eso. La delincuencia es la que reina, para nosotros hay mucha gente que está que sufre con esto", manifestó con evidente emoción.

Durante la entrevista, también sorprendió al revelar que no mantiene ningún tipo de comunicación con la agrupación a la que pertenecía su esposo. Según indicó, hasta la fecha no ha recibido apoyo ni contacto, por lo que ha decidido dejar todo en manos de la justicia.

"No tengo ninguna relación con ellos, solo Dios sabe. Lo dejo en mano de Dios y de la justicia, hasta el día de hoy no hemos recibido nada. No estoy pidiendo por mí sino por los derechos de mi hijo, todos los años que Paul trabajó con ellos. Con la mano en el corazón pensé que eran los primeros que nunca me iban a dar la espalda", afirmó.

Sus declaraciones no solo evidencian el dolor personal que atraviesa, sino también una crítica directa al entorno laboral del artista y a la inseguridad que, según sus palabras, afecta a muchas familias en el país.

Un homenaje cargado de dolor y amor eterno

A través de sus redes sociales, Carolina Jaramillo también rindió un emotivo homenaje a Paul Flores, conocido como "El Ruso", recordando el impacto que tuvo en su vida y en su familia. En su mensaje, destacó que, aunque ha pasado un año desde su partida, el recuerdo del cantante permanece intacto.

"Hoy se cumple un año desde que mi Paúl partió al cielo. Un año desde que mi vida cambió para siempre. No hay un solo día en que no piense en ti, en tu sonrisa, en tu voz, en la forma tan bonita que tenías de amar a tu familia y a tu música", escribió.

En la misma publicación, Carolina confesó que la ausencia del cantante sigue siendo muy difícil de llevar. La esposa del vocalista de Armonía 10 expresó que el amor que compartieron sigue vivo en su corazón.

"Tu ausencia duele y duele mucho. Pero también aprendí que el amor verdadero no se va, se transforma y se queda viviendo en el corazón", señaló.

Sus palabras conmovieron a muchos seguidores que dejaron mensajes de apoyo en redes sociales. En su mensaje, Carolina Jaramillo también habló de Valentino, el hijo que tuvo con Paul Flores. La viuda del cantante aseguró que el pequeño es la mayor prueba del amor que ambos compartieron.

"A veces siento que sigues aquí, cuidándonos, dándonos fuerzas para seguir adelante, sobre todo para nuestro Valentino, que es la prueba más grande de nuestro amor", escribió.

El primer aniversario de la muerte de Paul Flores revive el dolor de su familia y evidencia la falta de respuestas en un caso aún sin justicia. Las declaraciones de Carolina Jaramillo reflejan la lucha de muchas víctimas de la violencia. Su homenaje confirma que el recuerdo del artista sigue vivo en su entorno y en el público.