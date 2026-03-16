Viuda de Paul Flores le rinde emotivo homenaje a un año de su partida: "No hay un día que no piense en ti"

Hace exactamente doce meses, el cantante Paul Flores perdió la vida tras un ataque armado contra el bus de Armonía 10. Este 16 de marzo se cumple un año de su fallecimiento, y su viuda, Carolina Jaramillo, decidió recordarlo con un emotivo homenaje que conmovió a los seguidores de la cumbia.

Viuda de Paul Flores y el homenaje a un año de su partida

A través de sus redes sociales, la viuda de Paul Flores, Carolina Jaramillo, compartió palabras llenas de sentimiento para recordar al músico, conocido como 'El Ruso', quien perdió la vida en 2025 tras un ataque contra el bus de su agrupación. En sus palabras expresó el dolor que todavía siente tras la partida del artista. La joven aseguró que el tiempo ha pasado, pero el recuerdo de su esposo sigue muy presente.

"Hoy se cumple un año desde que mi Paúl partió al cielo. Un año desde que mi vida cambió para siempre. No hay un solo día en que no piense en ti, en tu sonrisa, en tu voz, en la forma tan bonita que tenías de amar a tu familia y a tu música", escribió.

En las imágenes que compartió también se pudo ver el homenaje que le realizaron en su tumba, ubicada en Piura. Colocaron un cuadro con la foto del cantante vestido con su uniforme de Armonía 10 y varios arreglos florales alrededor. Incluso familiares realizaron una pequeña presentación musical para recordarlo.

En la misma publicación, Carolina confesó que la ausencia del cantante sigue siendo muy difícil de llevar. La esposa del vocalista de Armonía 10 expresó que el amor que compartieron sigue vivo en su corazón.

"Tu ausencia duele y duele mucho. Pero también aprendí que el amor verdadero no se va, se transforma y se queda viviendo en el corazón", señaló.

Sus palabras conmovieron a muchos seguidores que dejaron mensajes de apoyo en redes sociales. En su mensaje, Carolina Jaramillo también habló de Valentino, el hijo que tuvo con Paul Flores. La viuda del cantante aseguró que el pequeño es la mayor prueba del amor que ambos compartieron.

"A veces siento que sigues aquí, cuidándonos, dándonos fuerzas para seguir adelante, sobre todo para nuestro Valentino, que es la prueba más grande de nuestro amor", escribió.

Promete mantener vivo su recuerdo

En la parte final de su publicación, Carolina Jaramillo hizo una promesa muy especial al cantante. La joven aseguró que continuará recordando su vida, su música y el cariño que siempre mostró hacia su familia.

"Prometo seguir honrando tu vida, tu música y el hombre tan bueno que fuiste. Que tu voz nunca se apague y que tu recuerdo siga viviendo en cada canción, en cada escenario y en cada persona que te quiso", expresó.

Finalmente, cerró el mensaje con una declaración que emocionó a muchos seguidores. La viuda del artista expresó su amor eterno hacia Paul Flores.

"Te amo hoy, mañana y toda la vida, mi amorcito. Hasta que Dios nos vuelva a encontrar", se lee en la publicación.

En conclusión, la viuda de Paul Flores, Carolina Jaramillo, realizó un emotivo homenaje al fallecido cantante a un año de su partida. Su música continúa sonando en los escenarios y en el corazón de quienes lo escucharon. Y como escribió su esposa en su mensaje, su voz y su recuerdo seguirán viviendo en cada canción y en cada persona que lo quiso.