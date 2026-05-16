Jonathan Maicelo y 'Pantera' Zegarra sorprenden con 'pelea' en plena calle: "¿Qué fue, causa?"

Jonathan Maicelo y David 'Pantera' Zegarra sorprendieron en redes sociales luego de protagonizar una 'pelea' en plena calle. En las imágenes, ambos aparecen discutiendo fuerte, empujándose y lanzándose frases picantes, mientras una persona intenta separarlos. Incluso, un efectivo policial parece acercarse para evitar que la situación pase a mayores. ¿Qué pasó? Te contamos.

Jonathan Maicelo y 'Pantera' Zegarra se 'pelean' en la calle

Jonathan Maicelo y David 'Pantera' Zegarra dejaron con la boca abierta a más de uno luego de protagonizar una 'pelea' en plena calle. El video se volvió viral rápidamente en redes sociales, pues ambos aparecían discutiendo fuerte, empujándose y lanzándose varias frases subidas de tono.

En un primer momento, muchos usuarios pensaron que se trataba de un enfrentamiento real. La escena parecía bastante tensa, ya que una persona intentaba separarlos mientras ellos seguían encarados en la vía pública. Incluso, un efectivo policial paró su motocicleta y se bajó al ver la situación.

En las imágenes, se ve a Jonathan Maicelo y 'Pantera' Zegarra cara a cara, como si estuvieran a punto de pelear. Fiel a su estilo frontal, Maicelo fue el primero en lanzar una frase retadora. Lejos de quedarse callado, 'Pantera' respondió con firmeza y no se dejó intimidar.

"¿Qué fue causa? Muchos hablas y no haces ni pi***", le dijo el exboxeador. "Oye yo no hablo, yo digo verdades", le contestó Pantera.

La discusión siguió subiendo de tono y ambos continuaron retándose en plena calle. La tensión creció cuando los dos se acercaron más y dejaron claro que ninguno pensaba retroceder.

"Dímelo acá en mi pepa, acá, acá", señaló Maicelo. "Estoy en tu cara, ¿o no?", afirmó Pantera. "No te agrandes mucho, ah", advirtió Maicelo. "¿Y qué vas a hacer? ¿Pelear en la calle?", respondió Pantera. "Nada pe. arreglemos las cosas como hombres", dijo Maicelo. "Ya pe, yo también. Parado y sin polo", contestó Pantera, mientras se quitaba la casaca.

La 'pelea' dio un giro inesperado

Cuando todo parecía indicar que el enfrentamiento iba a terminar mal, la escena cambió por completo. De pronto, la conversación dejó de centrarse en la bronca y pasó a un tema inesperado: los perfumes.

"Oye, ¿qué perfume te has echado?", preguntó Maicelo mientras olía. "Oh, ¿qué te importa, oe?", respondió Pantera. "Uno está grande, pes h... Huele raro esa vaina", dijo Maicelo. "¿Raro? Raro hueles tú, h...", señaló Pantera y lo empujó. "Oe, respeta. Yo huelo fino, ¿qué fue?", dijo Maicelo. De pronto, un vendedor de perfumes intervino y paro la supuesta pelea.

En ese momento, quedó claro que todo se trataba de una campaña publicitaria para una tienda de perfumes. La supuesta pelea no era real, sino parte de un video con humor, picardía y bastante actuación.

Usuarios reaccionan al video

El clip llamó mucho la atención porque Maicelo y 'Pantera' Zegarra son dos figuras muy mediáticas del boxeo peruano. Además, ambos han tenido una rivalidad conocida, por lo que verlos juntos en una producción de este tipo sorprendió a sus seguidores. En redes sociales, muchos usuarios celebraron la creatividad del video y destacaron que ambos hayan aceptado jugar con su rivalidad para hacer publicidad.

"¡Qué cracks! Lo lograron", "y así terminó la novela, el Perú entero dio a conocer la amistad que tienen estos dos personajes haciendo publicidad a una marca", "una vez más, Perú demostrando que supera la IA" y "nunca pensé ver a ellos juntos en mi vida", fueron algunos de los comentarios.

En conclusión, Jonathan Maicelo y 'Pantera' Zegarra sorprendieron al protagonizar una supuesta pelea en plena calle que rápidamente se volvió viral. Aunque al inicio muchos pensaron que era un enfrentamiento real, todo terminó siendo parte de una campaña publicitaria con humor. El video llamó la atención porque ambos jugaron con su conocida rivalidad y lograron poner a todos a comentar en redes.