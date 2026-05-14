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Angie Arizaga sorprende al padre de su hijo con romántico detalle: "Su carita lo fue todo"

Angie Arizaga sorprendió al padre de su hijo con un romántico detalle que emocionó al chico reality y enterneció a sus seguidores en redes sociales.

Angie Arizaga sorprendió a su pareja con el álbum oficial del Mundial 2026.
Angie Arizaga sorprendió a su pareja con el álbum oficial del Mundial 2026. (Composición Karibeña)
14/05/2026

Angie Arizaga volvió a enternecer a sus seguidores al compartir el romántico detalle que preparó para el padre de su hijo. A través de un video en redes sociales, la exchica reality mostró un especial momento en pareja que rápidamente generó reacciones positivas entre sus fanáticos.

Angie Arizaga muestra sorpresa a su pareja 

A través de su cuenta de TikTok, Angie Arizaga compartió un tierno momento junto al padre de su hija. En el video, la popular 'Negrita' sorprendió a su pareja mientras se encontraban en la cocina al entregarle el álbum oficial del Mundial 2026.

La publicación rápidamente llamó la atención de sus seguidores, especialmente por el mensaje con el que acompañó el clip, donde dejó ver la emoción que sintió al ver la reacción del chico reality.

"Sorpresa para mi love, su carita lo fue todo", escribió la exchica reality.

En las imágenes se aprecia al también cantante sonriendo emocionado tras recibir el regalo. Sin embargo, la sorpresa aumentó cuando Angie sacó un gran paquete de figuritas, detalle que terminó dejándolo completamente encantado.

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El exchico reality no ocultó su emoción y decidió presumir el gesto de su pareja llamando a un amigo cercano para mostrarle el regalo. Incluso, aprovechó el momento para dedicarle unas románticas palabras a Angie Arizaga.

"Mi novia es la mejor, que no se te olvide. No existe nadie como mi novia, mi futura esposa", se le escucha decir mientras Angie reacciona entre risas.

@angiearizaga Sorpresa para mi love ⚽️ 🥹 su carita lo fue todo 🤍 @Jota Benz Official ♬ sonido original - Angie Arizaga

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¿Angie Arizaga no celebró el Día de la Madre?

Luego de que la pareja de Angie Arizaga no compartiera una publicación por el Día de la Madre, comenzaron a surgir rumores sobre una posible crisis en la relación. Ante ello, el cantante decidió pronunciarse y aclaró que ambos prefieren mantener ciertos momentos familiares en privado.

"Porque nosotros no somos de colgar siempre fechas específicas, lo vivimos como lo tenemos que vivir. Si queremos subir, lo subimos, igual, todo lo bonito no siempre se comparte", declaró.

Asimismo, el hermano de Gino Assereto explicó que sí celebraron juntos esta fecha especial. Según contó, pasaron el día realizando distintas actividades familiares junto a su hijo Matteo y la madre de Angie.

En conclusión, Angie Arizaga volvió a demostrar la buena relación que mantiene con su pareja y padre de su hijo al sorprenderlo con un romántico detalle que emocionó a ambos. El momento rápidamente conquistó a sus seguidores, quienes destacaron la complicidad y cariño que comparten como familia.

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