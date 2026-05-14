Veterinaria de Gustavo Salcedo niega que hayan formalizado su relación ¿Siguen solo conociéndose?

Desde hace semanas, Gustavo Salcedo ha sido visto en muchas ocasiones con la veterinaria María Pía Vallejos. A pesar de que Maju Mantilla señalaba que podría regresar con su aún esposo, todo habría terminado. Aunque después de estar como salientes, la veterinaria afirma que el deportista aún no la formaliza.

María Pía Vallejos niega formalización de su relación

El programa 'Amor y Fuego' fue en busca de María Pía Vallejos tras ser vista más seguido con Gustavo Salcedo. La veterinaria no quería responder ningún cuestionamiento de la prensa sobre la relación que estaría llevando con el deportista o sobre Maju Mantilla. Solo atinó a señalar que no dará más declaraciones porque no es una persona pública.

"Yo ya no voy a decir nada, muchas gracias", respondió amablemente Vallejos.

En otro momento, le preguntan a la joven si Salcedo ya le ha pedido formalmente para que sean una pareja, pero ella lo niega por completo afirmando que aún estarían en un proceso, pero que ya se conocen.

"(¿Siguen conociéndose?) Ya nos conocemos", dijo la joven. Luego, señala que todo es parte de un proceso: "Como todos inician, ¿no?". Aún así, la veterinaria reafirmó que todo andaría bien con Gustavo Salcedo: "(¿Están bien las cosas entre ustedes dos?) Todo está bien".

¿Qué dijo Gustavo Salcedo?

El programa 'Amor y Fuego' fue en busca de Gustavo Salcedo para conocer si situación con su aún esposa Maju Mantilla y su aparente saliente María Pía Vallejos. Inicialmente, el deportista trata de evadir responder señalando que respeta el trabajo del reportero, pero que no daría más declaraciones porque aparentemente dijo ya mucha información en su última entrevista.

"Yo respeto tu trabajo, pero no voy a dar ninguna declaración. Gracias por tu tiempo y tu interés. No quiero quedar mal contigo, te agradezco por tu tiempo y tu interés, pero creo ya dije mucho", señaló el deportista ante las cámaras de televisión.

Como se muestra en las imágenes, el deportista se mostró amable todo el tiempo durante la entrevista sorprendiendo a los reporteros por sus actitudes anteriores, con una actitud feliz y calmada ante las preguntas.

De esta manera, María Pía Vallejos deja en claro que a pesar de no haber formalizado la relación con Gustavo Salcedo, aún siguen en proceso de ello. Aunque sí señala que ya se conocen bien y no quiso dar más detalles sobre cómo llevaría su vínculo con el ex de Maju Mantilla.