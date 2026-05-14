Onelia Molina habría comparado a Kevin Díaz con Mario Irivarren: "Él sí tiene los valores bien puestos"

La joven Onelia Molina sigue descartando tener una relación amorosa con Kevin Díaz tras terminar con Mario Irivarren por su infidelidad en Argentina. Aunque no dudó en mandarle una fuerte indirecta dando entender que la 'calavera coqueta' no tendría valores.

Onelia Molina manda 'chiquita' a Mario Irivarren

El programa 'América Hoy' realizó una entrevista a Onelia Molina y Kevin Díaz tras encontrarlos juntos en un evento. Es así como la joven odontóloga señala que tiene a Kevin y más amigos cerca porque son personas que suman a su vida.

"Cuidamos mucho nuestro entorno, siempre entrenamos con Leandro, Kevin y Gabriel, siento que son personas que suman mucho a mi vida y que me cuidan mucho ¿Por qué no tenerlos a mi costado? si son'personas que suman a mi vida", declaró.

Luego, es consultada sobre pasar de la amistad que tiene con Kevin Díaz al amor. Ante esto, Onelia Molina señala que actualmente está feliz y empezó a resaltar las cualidades de su amigo, pero al final manda una fuerte indirecta a su expareja Mario Irivarren que le fue infiel.

"No estoy pensando nada en el futuro, simplemente estoy dejando que las cosas pasen. Estoy feliz, estoy tranquila, estoy rodeada de personas que me aman. Kevin es un chico bello por donde lo veas, tiene mil y un virtudes, es un chico respetuoso. Ama a su familia, tú tienes que ver cómo trata a su mamá para saber la gran persona que es, tiene sus valores bien puestos, él sí", expresó.

¿Qué dijo Kevin Díaz de Onelia?

El joven chico reality también le dedicó unas palabras a la odontóloga señalando todas sus cualidades y que el tiempo dirá si pueden empezar algo, afirmando así su paciencia para esperarla sin forzarla a nada.

"Se lo he dicho, es muy fuerte. Es una persona que en las adversidades se muestra de la mejor manera y sabe sobre llevar las cosas. Es muy trabajadora, es muy inteligente, tiene un montón de cualidades, es una excelente chica. El tiempo dirá las cosas, uno no tiene que forzar nada tampoco", agregó Díaz.

De esta manera, tanto Onelia Molina como Kevin Díaz han expresado que siguen siendo amigos y no tienen pensando nada aún sobre el futuro. Así mismo, al resaltar las cualidades de uno con el otro, la odontóloga no dudó en mandar una indirecta a su expareja Mario Irivarren, afirmando que Kevin sí tendría valores.