RADIO KARIBEÑA EN VIVO
Buscar

Espectáculos

¡Manda indirecta!

Onelia Molina habría comparado a Kevin Díaz con Mario Irivarren: "Él sí tiene los valores bien puestos"

En una entrevista, Onelia Molina habría mandado una fuerte indirecta a su expareja Mario Irivarren al resaltar los valores que tiene Kevin Díaz

Onelia Molina habría comparado a Kevin Díaz con Mario Irivarren
Onelia Molina habría comparado a Kevin Díaz con Mario Irivarren (Composición Karibeña)
14/05/2026

La joven Onelia Molina sigue descartando tener una relación amorosa con Kevin Díaz tras terminar con Mario Irivarren por su infidelidad en Argentina. Aunque no dudó en mandarle una fuerte indirecta dando entender que la 'calavera coqueta' no tendría valores. 

Onelia Molina manda 'chiquita' a Mario Irivarren

El programa 'América Hoy' realizó una entrevista a Onelia Molina y Kevin Díaz tras encontrarlos juntos en un evento. Es así como la joven odontóloga señala que tiene a Kevin y más amigos cerca porque son personas que suman a su vida. 

"Cuidamos mucho nuestro entorno, siempre entrenamos con Leandro, Kevin y Gabriel, siento que son personas que suman mucho a mi vida y que me cuidan mucho ¿Por qué no tenerlos a mi costado? si son'personas que suman a mi vida", declaró. 

Luego, es consultada sobre pasar de la amistad que tiene con Kevin Díaz al amor. Ante esto, Onelia Molina señala que actualmente está feliz y empezó a resaltar las cualidades de su amigo, pero al final manda una fuerte indirecta a su expareja Mario Irivarren que le fue infiel. 

"No estoy pensando nada en el futuro, simplemente estoy dejando que las cosas pasen. Estoy feliz, estoy tranquila, estoy rodeada de personas que me aman. Kevin es un chico bello por donde lo veas, tiene mil y un virtudes, es un chico respetuoso. Ama a su familia, tú tienes que ver cómo trata a su mamá para saber la gran persona que es, tiene sus valores bien puestos, él sí", expresó. 

Heydi Amado niega estar con Melcochita por interés y revela que ella lo ayudó con dinero: "Estaba en cero"
Lee también

Heydi Amado niega estar con Melcochita por interés y revela que ella lo ayudó con dinero: "Estaba en cero"

@farandula.lorcha ¡Chapa esa flor! 😧🔥 #farandulalorcha #oneliamolina #marioirivarren #amoryfuego #magalytvlafirme ♬ sonido original - FARÁNDULA LORCHA

¿Qué dijo Kevin Díaz de Onelia?

El joven chico reality también le dedicó unas palabras a la odontóloga señalando todas sus cualidades y que el tiempo dirá si pueden empezar algo, afirmando así su paciencia para esperarla sin forzarla a nada. 

"Se lo he dicho, es muy fuerte. Es una persona que en las adversidades se muestra de la mejor manera y sabe sobre llevar las cosas. Es muy trabajadora, es muy inteligente, tiene un montón de cualidades, es una excelente chica. El tiempo dirá las cosas, uno no tiene que forzar nada tampoco", agregó Díaz.

Esposa de André Carrillo enciende rumores de infidelidad con fuerte mensaje: "No solo me lastimó a mí"
Lee también

Esposa de André Carrillo enciende rumores de infidelidad con fuerte mensaje: "No solo me lastimó a mí"

De esta manera, tanto Onelia Molina como Kevin Díaz han expresado que siguen siendo amigos y no tienen pensando nada aún sobre el futuro. Así mismo, al resaltar las cualidades de uno con el otro, la odontóloga no dudó en mandar una indirecta a su expareja Mario Irivarren, afirmando que Kevin sí tendría valores. 

Temas relacionados compara Kevin Díaz Mario Irivarren Onelia Molina valores

Siga leyendo

Lo Más leído

Exfutbolista y chico reality de 35 años fue encontrado sin vida en extrañas circunstancias

Christian Cueva denuncia a la madre de Pamela López por no dejarle ver a su hija: "Estaba mal de salud"

Brando Gallesi sorprende al pedir ayuda económica tras quedarse sin ahorros: "Cada sol cuenta"

Reconocida conductora de TV conmueve al anunciar en vivo que tiene cáncer: "Tengo miedo"

Mauricio Diez Canseco y Dailyn Curbelo bautizaron a sus hijos Valentina y Doménico

últimas noticias
Karibeña