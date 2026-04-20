Paul Michael pierde la paciencia con Pamela López en "La Granja VIP" tras sus reclamos: "Por todo lloras"

Paul Michael no aguantó más y terminó enfrentando a Pamela López en pleno trabajo dentro de "La Granja VIP". Lo que parecía una discusión leve se volvió un momento incómodo que ya está dando que hablar.

Todo pasó mientras ambos cumplían con sus tareas diarias en la granja. Entre sogas, animales y trabajo en equipo, el ambiente se puso pesado en cuestión de segundos.

Todo empezó por una burla

Pamela López fue la primera en mostrar su molestia. Sintió que su pareja no la estaba tomando en serio y que incluso se estaba burlando en "La Granja VIP". Paul Michael intentó explicar su actitud, pero sus palabras no ayudaron mucho. Sin embargo, Pamela no dejó pasar el momento y le reclamó directamente.

"¿De qué forma? Si te estás burlando. Me afecta", dijo Pamela claramente incómoda. "Pensé que no lo estabas tomando muy en serio", respondió Paul. "Para ti, para mí sí, porque me vienes a ofender", soltó la trujillana.

El momento más tenso llegó cuando Paul le pidió una soga para continuar con su trabajo. Pamela la lanzó, algo que no le gustó para nada.

"¿Puedes pasarme la soga por favor?", preguntó él. "Acá está", contestó ella sin cambiar su tono. "Pero pásamela pues", reclamó él.

Paul se cansa de los reclamos de Pamela

Paul reaccionó con sarcasmo, lo que molestó aún más a Pamela. De inmediato, ella le pidió que no se burle. Pero Paul también exigió respeto. Pamela no se quedó callada y respondió en la misma línea.

"Ay, ¿cómo me afecta que me quites la soga así?", dijo Pamela con ironía. "No te burles, no te burles", insistió Pamela. "Pero merezco respeto", afirmó Paul. "Sí, pero no te burles. Respeto mereces", señaló Pamela.

Cuando la tensión ya estaba al máximo, Paul soltó una frase que sorprendió y dejó en evidencia su molestia en ese momento. Además, buscó apurar la situación para evitar que el conflicto siga creciendo.

"Es que tú por todo, pasé y tú te vas por acá... Por todo lloras. Pásame por favor la soga para poder amarrar, hay que solucionar rápido", dijo el cantante.

Este no es el primer choque entre ellos. La convivencia dentro del reality está generando roces constantes entre varios participantes. El encierro, el trabajo y la presión del programa están haciendo que los ánimos se calienten cada vez más. En redes sociales, el público ya está opinando y tomando partido.

En conclusión, el enfrentamiento entre Paul Michael y Pamela López deja claro que "La Granja VIP" está cada vez más intensa. Entre discusiones y momentos tensos, la convivencia se complica. Ahora queda ver si logran calmar las cosas o si este conflicto seguirá creciendo dentro del reality.