Horóscopo de HOY, lunes 20 de abril: Predicciones en amor, dinero y salud para tu signo

Este lunes 20 de abril de 2026 arranca con movimientos importantes para todos los signos del zodiaco. El inicio de semana trae decisiones, oportunidades y también advertencias en temas de amor, dinero y salud.

Horóscopo hoy lunes 20 de abril de 2026

Este lunes llega con una energía de renovación y cambios. Para algunos signos será momento de tomar decisiones importantes, mientras que otros deberán enfocarse en el trabajo, la salud o sus emociones.

Además, la astróloga Soralla de los Ángeles recomienda iniciar la semana con calma, pensar bien antes de actuar y no dejarse llevar por impulsos. Escuchar la intuición será clave para evitar errores y aprovechar mejor las oportunidades.

Aries (20 mar-19 abr):

Recibirás una propuesta importante que deberás analizar con calma. No te apresures. Además, encontrarás un motivo especial que te hará sentir feliz.

Tauro (20 abr-20 may):

No dejes que esa persona que te interesa tenga el control de la situación. Este lunes es ideal para impulsar tus proyectos laborales y avanzar.

Géminis (21 may-21 jun):

Es momento de dejar la timidez atrás y decir lo que sientes. También debes cuidar más tu alimentación para evitar problemas de salud.

Cáncer (22 jun-21 jul):

Pon orden en tus finanzas y administra mejor tus ingresos. Un familiar cercano estará pendiente de ti y buscará comunicarse.

Leo (22 jul-22 ago):

Podrías concretar acuerdos importantes o firmar algo que estabas esperando. Se viene una etapa positiva en tu vida.

Virgo (23 ago-22 set):

Buen momento en el amor. Las cosas fluyen de forma favorable, pero no olvides mantener una actitud positiva en todo momento.

Libra (23 set-22 oct):

Aprovecha este día para hacer todo lo que tenías pendiente. Además, podrías conocer a alguien que te dejará una gran impresión.

Escorpio (23 oct-22 nov):

Será un buen día en lo laboral si das lo mejor de ti. Sin embargo, cuidado con el estrés, ya que podría jugarte en contra.

Sagitario (23 nov-22 dic):

Ten cuidado con la forma en la que te expresas. Podrías sonar más agresivo de lo que crees. Respira y piensa antes de reaccionar.

Capricornio (23 dic-21 ene):

Una persona intentará comunicarse contigo para darte una noticia importante. También es necesario que mejores tu descanso.

Acuario (22 ene-17 feb):

Vivirás un momento agradable, pero no pierdas el enfoque. Mantén los pies sobre la tierra y cumple con tus responsabilidades.

Piscis (18 feb-19 mar):

Algunas cosas no están saliendo como esperabas, por lo que deberás replantear ciertos aspectos. En el amor, todo irá mejorando.

En conclusión, este lunes es ideal para empezar la semana con orden, claridad y buena actitud. Las oportunidades estarán presentes, pero dependerá de cada uno saber aprovecharlas sin dejarse llevar por impulsos. Recuerda que las estrellas orientan, pero tus decisiones son las que marcan el rumbo.