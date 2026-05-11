Stephanie Cayo confirma estar muy enamorada de Alejandro Sanz pese a criticas a su relación: "Muy bien"

Stephanie Cayo volvió a captar la atención internacional tras sincerarse por primera vez sobre su relación con Alejandro Sanz. La actriz peruana confirmó que está enamorada del cantante español durante los Premios Platino 2026 en México, dejando atrás la discreción con la que manejaban su romance.

Stephanie Cayo confirma su romance con Alejandro Sanz

Stephanie Cayo asistió a la gala de los Premios Platino 2026 como una de las figuras invitadas de la noche. La actriz peruana destacó en la alfombra roja con un vestido amarillo diseñado por la colombiana Silvia Tcherassi y también participó como presentadora de una de las categorías de la ceremonia.

Durante su paso por la red carpet, Stephanie fue consultada inicialmente sobre el éxito de la serie mexicana de Netflix "DOC". Sin embargo, la conversación rápidamente giró hacia su vida sentimental y su vínculo con Alejandro Sanz, romance que desde hace meses venía despertando rumores y especulaciones.

Cuando una periodista le preguntó directamente cómo se encontraba con el cantante español, la actriz respondió de manera breve pero sonriente: "En una etapa de florecimiento. Muy contenta, me siento muy bien". dijo cuando le consultaron si estaba enamorada del intérprete de "Corazón Partío".

Lejos de esquivar la pregunta, Stephanie confirmó lo que muchos sospechaban. La actriz respondió afirmativamente mientras sonreía frente a las cámaras, evidenciando el buen momento que atraviesa junto al artista español.

Magaly no cree en las palabras de Alejandro Sanz

Durante su programa, Magaly Medina no pudo evitar comentar sobre la portada de Stephanie Cayo con Alejandro Sanz en su visita a Cusco. Es así como reveló sentirse un poco confundida por las palabras del cantante español, ya que siempre se le ha visto en varios romances.

"Su vida personal es otra, vincularse con la actriz Stephanie Cayo y decir 'estoy convencido que el amor es para siempre', un poco contradictorio viniendo de un hombre que no ha mantenido una relación para siempre. Debe estar llenando de palabritas para que Stephanie se las crea, pero de ahí que dure para siempre... no ha durado con ninguna de sus parejas hasta el momento y tiene varios hijos, matrimonios, muchos romances y hasta el momento nada", declaró.

En otro mundo, la 'urraca' señala sobre otros rumores que vienen circulando sobre la pareja musical. Así mismo, señala de la supuesta relación para limpiar la imagen de él y sobre la novia real, ya que la peruana a solo sería de medios.

"Surgió una onda de periodistas diciendo que es una coas armada para limpiarle la imagen a él, para prepararse por un libro que saldrá en España y lo dejaría mal parado. Surgió por ahí que existía una novia que viajaba con ellos dos, y que era la novia real, y que Stephanie Cayo era la novia de mentiritas de cara para los medios", agregó.

Pese a las especulaciones y comentarios alrededor de la pareja, Stephanie Cayo prefirió enfocarse en el buen momento personal que atraviesa junto a Alejandro Sanz. Su reciente confesión dejó claro que la actriz peruana no teme mostrarse enamorada y disfrutar públicamente de esta nueva etapa sentimental.