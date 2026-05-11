Yahaira Plasencia y Luis Fernando se lucen con sus 'suegras' en reunión familiar: ¿Se viene la boda?

Yahaira Plasencia y Luis Fernando Rodríguez celebraron el Día de la Madre junto a sus mamás en una reunión familiar. La salsera compartió parte de este especial momento en sus historias de Instagram y sorprendió al mostrar por primera vez a su pareja en redes sociales durante la fecha especial. Tras ello, muchos fans comenzaron a preguntarse si ambos ya piensan en boda

¿Yahaira Plasencia conoció a su 'suegra'?

Yahaira Plasencia y Luis Fernando Rodríguez, más conocido como 'Don Diablo', volvieron a llamar la atención en redes sociales. La pareja se mostró más unida que nunca al celebrar el Día de la Madre junto a sus mamás en una reunión familiar que no pasó desapercibida.

La salsera compartió parte de este especial momento en sus historias de Instagram y sorprendió a sus seguidores al dejar ver que su relación con el empresario va bastante en serio. Incluso, varios usuarios empezaron a preguntarse si una boda podría estar cerca.

Yahaira se dejó ver muy feliz durante un paseo junto a Luis Fernando y su madre, doña Coca. La cantante contó que estaban disfrutando de un momento familiar por el Día de la Madre y no dudó en mostrar a su pareja en una fecha tan especial.

"Hemos salido a pasear. Les voy a contar un poco lo que vamos a hacer", dijo Yahaira en sus redes sociales.

@americatelevision ¡ENAMORADA! 🥰 Yahaira Plasencia mostró en redes sociales a su amor "Don Diablo" justo en el día de la madre 😍. ¿Quieres ver más de América Hoy? Sigue a @americahoytv ♬ sonido original - América Televisión

En ese momento, Luis Fernando apareció en el video y saludó con mucha confianza a los seguidores de la salsera. Luego, la intérprete explicó el motivo de la salida y dejó claro que se trataba de una celebración familiar. La artista se mostró muy cómoda y sonriente al lado de su pareja.

"Hola, hola, hola", expresó el empresario. "Vamos a celebrar por adelantado el Día de la Madre", mencionó Yahaira.

Luis Fernando dedica mensaje a las madres

Pero la celebración no quedó solo en las historias de Yahaira. Luis Fernando también compartió una publicación dedicada al Día de la Madre, donde dejó ver lo importante que es para él esta fecha.

"Una madre es el cimiento de todos los valores que se trasladan y heredan de generación en generación. Es sinónimo de fortaleza, sabiduría, ternura, amor, respeto, templanza, perseverancia, tolerancia, amabilidad, educación, alegría, inspiración, júbilo, lealtad, y todo lo lindo que provenga de este mundo", se lee.

El empresario mostró su lado más familiar y emotivo. En su especial mensaje, Luis Fernando resaltó el valor de esta fecha.

"Dios y Jesús en su acto de salvación nos entregaron una buena madre. Todos los días celebramos este bendito día. FELIZ DÍA MAMÁ", escribió Luis Fernando.

Lo que más llamó la atención fue que Yahaira y Luis Fernando no solo pasaron juntos esta fecha, sino que también compartieron con sus mamás. Para muchos seguidores, este tipo de reunión deja ver que la pareja está formalizando cada vez más su romance.

En conclusión, Yahaira Plasencia y Luis Fernando Rodríguez dejaron ver que su relación atraviesa un momento especial al celebrar el Día de la Madre junto a sus mamás. La salsera compartió detalles de la reunión familiar y sorprendió al mostrarse más cercana que nunca con el empresario. Aunque no han confirmado planes de boda, sus publicaciones han despertado rumores entre sus seguidores.