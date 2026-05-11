Monserrat Seminario arremete contra 'Melcochita' tras denunciarla por apropiación ilícita: "Es doble cara"

La disputa entre Pablo Villanueva 'Melcochita' y Monserrat Seminario volvió a escalar luego de que ambas partes ofrecieran versiones enfrentadas sobre la propiedad de un vehículo y los acuerdos tras su separación. El conflicto se intensificó tras la denuncia penal presentada por el humorista.

Monserrat Seminario cuestiona a 'Melcochita' y niega acusaciones

En entrevista con Trome, Monserrat Seminario expresó su sorpresa por la denuncia presentada por el cómico y aseguró que no esperaba una acción legal de esa magnitud. Según su versión, ambos habrían llegado a un acuerdo respecto al uso del vehículo, el cual se mantiene en discusión.

"Me tomó por sorpresa el documento (de la notificación de la denuncia), porque el día que él vino a recoger sus cosas ya habíamos quedado en algo con respecto al carro. Él me dijo: 'Ok, te voy a dejar el carro hasta que se venda'. Era un acuerdo", precisó Seminario.

La aún esposa de 'Melcochita' también respondió a las acusaciones sobre una supuesta retención indebida del vehículo. Afirmó que el auto ha sido clave para su movilidad y la de sus hijas, por lo que cuestionó la versión del artista y su entorno legal.

"Sí. Es doble cara, a no ser que sufra de Alzheimer, demencia senil o se olvide de las cosas. Además, el carro se compró dentro de nuestra convivencia, pero como yo no tenía brevete, solo salió a su nombre. Dice una cosa y al final sale diciendo otra. Es vengativo, le gusta vengarse de mí. Además, ¿cómo me voy a movilizar y dejar en el colegio a mis hijas si no me quiere pasar pensión?", sostuvo.

'Melcochita' formaliza denuncia y exige devolución del vehículo

Por su parte, la defensa legal de Pablo Villanueva confirmó que el artista decidió iniciar una acción penal contra Monserrat Seminario por el presunto delito de apropiación ilícita. El abogado Ysrael Castillo Espilco explicó que el conflicto gira en torno a un vehículo que, según la versión del cómico, fue adquirido antes del matrimonio y le pertenece exclusivamente.

"Lo primero es la denuncia por Montserrat, porque ella tiene el carro que él se compró antes del matrimonio", señaló el letrado en declaraciones a Trome.

El abogado también detalló que antes de acudir a la vía judicial enviaron una carta notarial exigiendo la devolución del automóvil en un plazo de 48 horas, pero no recibieron respuesta favorable por parte de Seminario.

"Pedido esto, nosotros hemos hecho una carta a la notarial pidiéndole que devuelva el carro al plazo de 48 horas. No ha cumplido y ahora posee la denuncia por la profesionista. Es que ese auto se compró antes del matrimonio, no dentro del matrimonio", agregó.

El caso entre 'Melcochita' y Monserrat Seminario continúa en proceso legal y mediático. Mientras la defensa del humorista insiste en una presunta apropiación indebida, Seminario sostiene que existió un acuerdo previo que justificaría su posesión, manteniendo abierta la polémica sin un desenlace claro.