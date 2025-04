Abogado afirma que Christian Cueva se hace cargo de sus hijos: "Paga colegio, movilidad y más"

Luego que Pamela López acusara nuevamente a Christian Cueva que no da un sol para sus hijos e incluso habría interceptado la movilidad, el abogado del pelotero salió a hablar. Es así como reveló que el futbolista de Cienciano sí habría estado haciéndose cargo de los tres niños que tiene.

¿Cueva interceptó la movilidad de su hija?

En el pasado, Pamela López afirmó que Christian Cueva habría interceptado la movilidad de su hija y que supuestamente habría causado el susto de ella. Ante esto, el abogado del pelotero salió a aclarar en el programa de 'Préndete', donde cuenta que fue coordinado y que su pequeña se sorprendió al verlo.

"Ese día yo he estado presente, he grabado de atrás del carro. En ningún momento se ha interceptado la movilidad escolar. Yo no lo difundo a los medios porque como él lo ha manifestado no va hacer un show de sus hijos. Se ha coordinado, él se acercó lentamente a la unidad, su niña lo vio, se sorprendió y lo abrazó", expresó revelando que muy pronto se podrá mostrar aquel video después de las medidas legales.

Abogado afirma que Christian hace diversos pagos para sus hijos

En el programa, Metiche le confronta y le pregunta sobre las declaraciones de Pamela López acusando a Christian Cueva de no dar un sol para sus hijos. Ante ello, el abogado señala que el pelotero se hace cargo del colegio de sus tres niños, movilidad, paga una consignación al Banco de la Nación para sus pequeños, entre otros más.

"Yo no entiendo por qué la señora anda diciendo que no pasa ni un sol, cuando hace los pagos directos del colegio (de los tres niños), la movilidad escolar, diversos pagos, La doctora Rosario (abogada de López) me dice: 'Yo qué puedo hacer, no la puedo controlar'. Hemos hecho una consignación de pago al Banco de la Nación, está en el Poder Judicial. No es problema nuestro que no vayan a pedir ese cheque, es responsabilidad de ellos", añadió.

Declaraciones del abogado de Christian Cueva en 'Préndete' pic.twitter.com/7zNy9rSnih — Yulissa2024 (@Yulissa20221723) April 3, 2025

Así mismo, el abogado del futbolista comenta que esta consignación está siendo depositado desde el mes de agosto de 2024 en adelante y tiene todos los comprobantes de pago. La consignación es para poder velar que Cueva si está haciéndose responsable con el concepto de alimentos de sus menores hijos.

Finalmente, el abogado de Christian Cueva agrega que Pamela López no quiere recibir lo que el futbolista le ofrece, no se llega a un acuerdo de conciliación y por ello no quiere retirar el dinero que está en el Banco de la Nación acumulado desde hace varios meses. Afirmando así que el jugador de Cienciano sí se estaría haciendo cargo de sus pequeños.