Paul Michael responde a las acusaciones de agresión de su ex Kiara Montero: "Me das pena"

Luego de que Sofía Delgado, esposa de Paul Michael, y Kiara Montero afirmaran que sufrieron de agresión de parte del salsero. El nuevo saliente de Pamela López ha decidido confrontar a la última expareja que tuvo.

A través del programa 'Amor y Fuego', se pusieron en comunicación con la joven Kiara Montero, quien hace poco afirmó que Paul Michael estuvo con ella hasta febrero de este 2025 y que incluso le rompió su celular en una discusión cuando aparentemente él le habría sido infiel. En la conversación, se puede ver como el salsero afirma tener lástima por ella.

"¿Qué te pasa? tú nunca has sido mi novia, yo nunca te he roto el celular, de dónde sacas tantas mentiras Dios mío. Nunca me he comportado mal contigo, ese día no había ni una mejor amiga tuya. Yo nunca te he buscado mujer, siempre fui chévere contigo. No entiendo. Qué lástima de verdad", expresó en la conversación.