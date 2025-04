Pamela Franco habría enviado tremenda indirecta a Pamela López: "Qué rápido se le olvidó su pasado"

En los últimos días, los problemas legales entre Pamela López y Christian Cueva han vuelto nuevamente a los medios debido a sus declaraciones. Ahora, Pamela Franco habría enviado una indirecta a la madre de los hijos de su actual pareja.

Pamela Franco y Pamela López tienen un enfrentamiento desde que la cantante se metió en la relación de la nueva influencer con Christian Cueva. En más de una ocasión, López ha hablado de ella en varios programas de televisión. Incluso, ahora enfrenta una carta notarial de parte de la artista de cumbia.

A través de sus redes sociales, Franco ha compartido un curioso mensaje que podría ser enviado para Pamela López. En estas palabras se haría entender que aquella persona se le habría olvidado lo que habría hecho en su pasado.

"El que tiene rabo de paja no se arrima a la candela porque se quema. Qué rápido se le olvidó a la gente su pasado y el presente" , dice el mensaje publicado por la cantante de cumbia en las historias de sus redes sociales.

Los conductores de 'Amor y Fuego' trataron de descifrar a lo que Pamela Franco se estaría refiriendo, si es que fuera una indirecta para Pamela López. Es así como Rodrigo González y Gigi Mitre comenta que sería de haber sido 'amantes' en su vidas pasadas o sobre un tema mucho más delicado.

"Lo que pasa es que Pamela López comentó que ella había sido disuadida para tener un aborto y lo dijo públicamente. Como está contando que Janet le dijo que la otra abortó dice 'que tanto hablas si tú también lo has hecho', eso por un lado. Por segundo, ella me imagino que por la boca de Cueva que ella se metió con algunos jugadores de fútbol, si yo he sido amante, tú también. Estoy suponiendo que se refiere", expresaron los conductores.