Olenka Mejía denuncia amenaza de Piero Quispe por no firmar acuerdo confidencial: "Soy una víctima"

En el último programa de Magaly, la 'urraca' reveló el ampay del joven futbolista Piero Quispe con Olenka Mejía. Ahora, la joven salió a denunciar que el pelotero la habría estado amenazando por no haber firmado un contrato de confidencialidad y tras el ampay emitido.

En el avance del programa de 'Magaly Tv La Firme', compartieron los audios de Olenka Mejía, donde da un poco de los detalles sobre la denuncia que interpuso ayer momentos antes de que emitiera el ampay en televisión nacional. Al parecer, la joven estaría recibiendo amenazas de parte del pelotero Piero Quispe.

"Olenka Mejía denuncia a Piero Quispe por graves amenazas y hace tremenda revelación", se escucha decir a la voz en off. Ante ello, aparece la declaración de la joven: "En 2022 nos conocimos en Junio, estuvimos en una relación. Yo soy una víctima, soy la engañada, no merezco que me llame a amenazarme. No acepto firmar un acuerdo confidencial porque ese acuerdo me amarraba a mí con una soga al cuello y yo no me voy a querer c***".