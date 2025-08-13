RADIO KARIBEÑA EN VIVO
Magaly destruye a Cueva por vacaciones de sus hijos: "No le da pena verlos pasear en una lanchita de 5 soles"

Magaly Medina cuestionó a Christian Cueva por no cubrir la manutención de sus hijos, asegurando que Pamela López debe recurrir a canjes y exponerlos en redes para costear sus vacaciones.

Magaly critica a Christian Cueva por vacaciones chihuán de sus hijos
Magaly critica a Christian Cueva por vacaciones chihuán de sus hijos (Composición Karibeña)
13/08/2025

Magaly Medina no desaprovechó la oportunidad para criticar a Christian Cueva por las austeras vacaciones que tuvieron sus hijos junto a su madre, Pamela López, el último fin de semana en el norte del país. La conductora indicó que el futbolista no está pasando dinero para la manutención de sus hijos y, por eso, López paga todo con canje.

La vacaciones de Pamela y sus hijos

El programa de la 'Urraca' presentó un reportaje que hizo un recuento de las vacaciones que Pamela tuvo junto a sus hijos y su novio, Paul Michael. Sin embargo, lo que más llamó la atención es que todas las actividades que realizaban, e incluso la comida, estaban pagadas con canje.

Además, Pamela expone a sus hijos en redes sociales para agradecer a las marcas, cuando hace unos años todos vacacionaban en el extranjero, sin necesidad de agradecer cada cosa que hacían o comida que se llevaban a la boca.

"Ella trata con sus canjes de una manera más módica de salir con sus hijos y que se diviertan y disfruten sus días fuera del colegio, algo que no tienen de más nivel porque el padre no les da para ese tipo de diversión", indicó.

Magaly cuestiona a Cueva

Magaly se mostró mortificada por el paseo que los niños dieron en un barco de cinco soles, cuando antes viajaban en crucero y estaban acostumbrados a una vida distinta. Ahora que sus padres están divorciados, viven unas vacaciones austeras y de bajo presupuesto.

"Los niños necesitan salir, divertirse y ella (Pamela) no tendría por qué estar exponiendo a sus hijos (...) y pagando cinco soles en este botecito, porque ellos tienen un padre que tiene una cierta situación económica y que los acostumbró a vivir en otro tipo de estatus económico", agregó.

Finalmente, aseguró que Pamela se ha visto en la necesidad de recurrir al canje y a la exposición de sus hijos para poder continuar con su vida, ya que el futbolista no les pasa una pensión, a pesar de tener un buen sueldo en el Sport Emelec y vivir en una de las zonas más exclusivas de Guayaquil.

Es así que, el caso de Christian Cueva y Pamela López evidencia cómo las tensiones económicas tras un divorcio repercuten en los hijos. Más allá de las críticas y canjes, lo fundamental es asegurar su bienestar, evitando exponerlos públicamente y garantizando una vida acorde a las posibilidades reales de ambos padres.

