Paul Michael reaparece cantando "El Cervecero" tras rumores sobre Elías Montalvo: "Pónganme mis tragos"

Paul Michael volvió a los escenarios tras rumores sobre Elías Montalvo y lo hizo interpretando nada menos que "El Cervecero", tema que también tiene su versión en la voz de Christian Cueva. La presentación se dio por el aniversario de Universitario de Deportes.

Paul Michael reaparece cantando "El Cervecero" tras rumores

Su presentación fue parte del show de Orquesta Candela por el aniversario de Universitario de Deportes, realizado el viernes 8 de agosto en el Estadio Monumental, donde la agrupación hizo vibrar al público. En medio de la fiesta crema, Paul Michael subió al escenario para cantar a todo pulmón.

"Cervecero, yo soy y mi vida se va acabando en tragos, en noches y copas de licor. Desesperado, vivo en las cantinas. Bebiendo, sufriendo, llorando por su amor. Cantinero, llegó el cervecero. Cantinero, llegó el cervecero. Pónganme mis tragos, pónganme mis copas, que quiero beber y beber y beber hasta morir, beber y beber y beber hasta morir", interpretó.

El cantante disfrutó cada momento de su interpretación, mientras el público coreaba con él. La presentación llega después de días marcados por rumores: la presunta infidelidad de Pamela López por un pico a Renzo Spraggon y que dijera que el cantante habría tenido un affaire con Elías Montalvo, tema que tanto él como el ex chico reality han negado.

Incluso, Renzo Spraggon comentó el asunto en el programa de Magaly Medina, diciendo que Paul Michael "tiene talento" y evitando ahondar más, quizá para no generar problemas legales.

Paul y Pamela López almuerzan en Trujillo

Al día siguiente de su show, el sábado 9 de agosto, Paul Michael sorprendió en sus redes sociales al mostrar que estaba en Trujillo. En una historia de Instagram, se le vio almorzando junto a Pamela López, expareja de Christian Cueva, y a su mánager Claudia.

"Bueno, mi gente, estamos en Trujillo, nada como venía el Rico Norte, miren este gran recibimiento. Acá, con Claudia, las maruchitas. Uff, lo mejor de lo mejor", dijo mientras enseñaba un plato de ceviche de maruchas.

09.08.25 | Paul Michael y Pamela López almuerzan en Trujillo tras rumores de un supuesto affaire con Elías Montalvo y de infidelidad con Renzo Spraggon, respectivamente. Fuente: Instagram de Paul Michael pic.twitter.com/fH4fLJOdyA — @ghelanma (@ghelanma) August 10, 2025

Pamela López, visiblemente contenta, también apareció en el video. En la misma grabación, Paul Michael aprovechó para invitar a la gente de la ciudad a su próxima presentación con Orquesta Candela.

"Sí, ha venido a mi tierra, mi rico Trujillo, disfrutando de una rica cervecita negra, ceviche de maruchas que ya viene del rico Norte", mencionó Pamela López. "Mi gente, activa, la gente de Trujillo no se pierda más tardecito, que vamos a estar presentándonos", señaló Paul.

Luego de las especulaciones sobre infidelidad de Pamela López y un supuesto affaire de Paul Michael, el artista continúa con su agenda musical y "El Cervecero" podría convertirse en uno de sus temas más pedidos por el público en sus conciertos.

Su paso por el Monumental y su posterior visita a Trujillo confirman que Paul Michael sigue en plena actividad, tanto en el escenario como en el ojo de la farándula. Y aunque los rumores siguen, él prefiere mantenerse enfocado en su música y en seguir conectando con sus fans.