Pamela López revela que Christian Cueva habría intentado comunicarse con Paul Michael: "Me causa temor"

Se conoce que la relación entre Christian Cueva y Pamela López como padres, está en gran conflicto. Ahora, la influencer ha salido a revelar que anoche el 'Aladino' habría intentado comunicarse con su pareja Paul Michael.

Pamela López denuncia que Cueva habría llamado a Paul Michael

En 'Amor y Fuego', Pamela López decidió comunicarse directamente con la prensa para contar lo que había sucedido en la noche anterior. La influencer afirma que el padre de sus hijos habría intentado llamar por medio de un intermediario a su pareja Paul Michael, desconocen la razón de las llamadas constantes desde Ecuador.

"Ayer pasó algo inesperado y no logramos entender, quiero postearlo y evidenciarlo al padre de mis hijos, escribiéndole y mandándole audio a Paul Michael, al parecer ebrio", expresó.

Es así como López afirma que su actual novio no tiene ningún tipo de relación con Christian Cueva. Por ello, comenta que tiene temor de las razones por la cual se comunicaron o trataron de llamar al cantante de cumbia.

"Paul no conoce ni al padre de mis hijos, ni a la persona que le escribe, no los conoce y no tiene nada en común ¿Para qué se consiguieron su número? ¿Cuá es su fin? porque yo puedo pensar muchas cosas. Yo prefiero exponerlo para que no vaya pasar algo porque tú sabes que tengo mucho temor de eso", expresó la nueva influencer.

¿A través de quién llamó?

Según reveló Pamela López, esta persona que habría sido intermediaria de Christian Cueva con Paul Michael se trataría de un hombre chimbotano que presentó a Pamela Franco con el 'Aladino'. Este hombre se haría distanciado del pelotero cuando ella lo puso como condición antes de casarse. Ahora, aparentemente estarían viviendo juntos en Ecuador.

"Se trata de un tipo que se hace llamar 'Mariño', un tipo Chimbotano que por años dejó de hablarle cuando yo me enteré todo lo que hacían juntos, él le presentó a la Pinocha en su casa y actualmente, viven juntos en Ecuador (...) Antes de casarme, fue una de las condiciones, que se aleje de toda la gente lacra que lo acompañaba", comentó.

Durante la entrevista, Pamela López deja en claro que está llamado a Paul Michael de manera insistente pasada de la media noche le causó alarma. Por ello, decidió denunciarlo públicamente para poder tener cómo defenderse en un futuro. Además, afirma que sí se trataría del padre de sus hijos, Christian Cueva, detrás de la comunicación.