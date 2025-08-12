"No es la primera vez": María Fe Saldaña habría reconocido infidelidades de Josimar, revela la 'prima'

El escándalo no se detiene. Verónica González, conocida mediáticamente como la 'prima' de Josimar, volvió a hablar y soltó una revelación que deja mal parado al salsero. Según contó en una entrevista para "América Hoy", María Fe Saldaña le habría confesado que las infidelidades del salsero no serían nada nuevo para ella y que su relación con el cantante aparentemente llegó a su fin.

'Prima' de Josimar cuenta lo que habría hablado con María Fe

Verónica González, conocida recientemente en la farándula como la 'prima' de Josimar, volvió a hablar y no se guardó nada. En una entrevista con "América Hoy", la joven venezolana reveló que María Fe Saldaña le habría confesado que las infidelidades del salsero no serían ninguna novedad y que ya no estaría con él.

Verónica contó que logró comunicarse con María Fe gracias a una amiga que las puso en contacto por Instagram. Al principio, la modelo no contestó su llamada, pero luego le devolvió el teléfono y ahí empezó la conversación.

"He hablado con María Fe sí, me llegó por medio de una amiga por Instagram. La llamé en una oportunidad, pero no me atendió. Luego me devolvió la llamada y ahí conversamos", dijo Verónica en el programa.

Según la venezolana, durante esa charla María Fe le confesó que ya no seguía con el intérprete de "La Protagonista".

"Ella me creía, ella sabía perfectamente que yo no lo estaba extorsionando, que ella lo conoce perfectamente y que no es la primera vez que pasa este tipo de situaciones", agregó.

Infidelidades que no serían nuevas. La parte más fuerte de su testimonio llegó cuando la reportera le preguntó directamente si María Fe le había confirmado que Josimar ya le había sido infiel antes. Sin dudarlo, Verónica respondió.

"¿Te dijo que no es la primera vez que quizá Josimar le engaña?", consultó la periodista. "Sí, sí me dijo, no es la primera vez, que ha pasado por varias situaciones. Ella me dice que ya no están juntos", aseguró.

Con esto, quedaría más que claro que la relación de la pareja habría terminado, y que los escándalos recientes solo habrían sido la gota que colmó el vaso.

La 'prima' confirma intimidad con el cantante

En la misma entrevista, Verónica volvió a confirmar que sí tuvo intimidad con Josimar, dejando de lado cualquier duda. Además, negó rotundamente ser pariente del artista.

"Esa noche nos quedamos en un hotel y pasó lo que pasó, obviamente tuvimos intimidad. Él dijo que era su prima, pero yo no soy su prima", sentenció.

Con estas declaraciones, Verónica González ha encendido una nueva llama en el ya polémico caso de Josimar. La 'prima' no solo asegura que María Fe le confirmó la ruptura, sino que también le dijo que no era la primera vez que el salsero la engañaba.

Mientras tanto, María Fe guarda silencio público, pero sus supuestas palabras a Verónica dejan entrever que el romance con el cantante estaría totalmente acabado. Por su parte, Josimar sigue envuelto en la controversia.