María Fe Saldaña revela que Josimar le habría engañado porque no le prestaba atención: "Lo bloqueé"

Luego que se evidenciara a Josimar de la mano con una joven venezolana en España, María Fe Saldaña no le habría creído el cuento de la 'prima'. Al reclamarle, el salsero la habría culpado señalando que no tenía su atención de ella.

¿Josimar se excusa de infidelidad?

En el programa de 'Magaly TV La Firme', compartieron la llamada que tuvo María Fe Saldaña con Verónica González, la supuesta 'prima' de Josimar. La madre de dos de los hijos del salsero se comunicó con la venezolana, quien compartió el audio con el medio de TV.

María Fe afirma que le reclamó al peruano tras las primeras imágenes del ampay: "A mí me dijo que eras una gorda asquer***, porque yo lo llamé y le dije '¿Quién es esa chica?' 'No que sale con Giane' '¿Por qué le agarras la mano, quién es?' 'No, que es porque tú me dejas de hablar si tú sabes que si yo no tengo tu atención, yo no puedo estar tranquilo, porque tú no me prestas atención', yo lo bloquee".

Entonces, la venezolana le cuenta que Josimar habló mal de ella y su familia, tildándola de 'buena para nada'. Al escuchar esto, la joven madre señaló que le creía porque el salsero le había dicho lo mismo dos días antes del ampay.

"Lo que te dijo que yo era una buena para nada y todo, me lo dijo a mí dos días antes, porque no le contesté el teléfono en una hora que me fui a sacar mi licencia. Le dije que ya estaba harta, que podía hacer con su vida lo que quería, si quería podía conseguir una mujer al día siguiente, no me interesaba", expresó.

María Fe Saldaña le cree a la venezolana

Ante la larga conversación que tuvieron María Fe Saldaña y Verónica González, la pareja del salsero reafirma que le cree todo a ella y no al padre de sus hijos.

"Yo sé que tú no lo estás extorsionando, cuando te vi caminando de la mano con Josimar, sabía perfectamente que él se había metido contigo porque lo conozco de pies a cabeza, sé cómo es él. Así como te quiso lavar la cabeza a ti, me la ha lavado muchas veces a mí lamentablemente porque he aguantado cosas que no debí aguantar", agregó.

Es así como María Fe Saldaña deja en claro que no sería la primera vez que Josimar la habría engañado y que en esta ocasión, aparentemente se habría excusado en que ella no le había dado la atención que quería.