¡Con la 'suegra'! Onelia Molina celebró el cumpleaños de la mamá de Mario Irivarren: "Mi Marce, te quiero"

Onelia Molina volvió a acaparar miradas y esta vez no fue en un set de televisión, sino en plena pista de baile. La modelo arequipeña celebró a lo grande el cumpleaños de doña Marcela León, mamá de Mario Irivarren, en una noche llena de música y diversión en Los Olivos. Su presencia dejó claro que la reconciliación con el chico reality va viento en popa y con bendición familiar incluida.

Onelia Molina festejó el cumpleaños de la mamá de Mario Irivarren

La reconciliación entre Onelia Molina y Mario Irivarren sigue dando de qué hablar. Esta vez, la modelo arequipeña se dejó ver en una noche muy especial para la familia del chico reality: el cumpleaños de doña Marcela León, mamá de Mario.

La fiesta se realizó en Rosa Mezcal de Los Olivos y fue pura diversión. El propio Mario compartió en redes videos donde se ve a su mamá disfrutando de la música y, cómo no, a Onelia bailando con ella en la pista.

La noche del viernes, familiares y amigos llegaron al negocio de la familia Irivarren para celebrar como se debe a doña Marcela. Entre risas y música, la cumpleañera se robó las miradas meneando las caderas e incluso "yéndose hasta abajo", algo que sorprendió y divirtió a todos.

Eso sí, después de tanto movimiento, la mamá de Mario tuvo que sentarse un rato porque le dolían los pies. Onelia, siempre sonriente, no se despegó de su lado.

"Feliz cumpleaños mi Marce, te quiero", escribió Onelia Molina en su historia de Instagram. En otra historia, donde se ve a Onelia con la familia de Mario Irivarren se lee: "¡Lo dimos todo!".

Onelia Molina en el cumple de la madre de Mario Irivarren. (Instagram)

La modelo también compartió en redes una foto familiar junto a doña Marcela, mostrando la buena relación que siempre ha tenido con los seres queridos de Mario.

El regreso de la pareja

Hace pocos días, Mario y Onelia confirmaron su reconciliación en "Esto es Guerra", tras un viaje a Chile. El también empresario habló sobre cómo están viviendo esta nueva etapa.

"Creo que todos saben que han sido meses bastante ajetreados y estamos intentando retomar la relación bonita que teníamos antes, llena de paz y tranquilidad... disfrutando el tiempo juntos, como una familia gatuna perruna. Eso se perdió en los últimos meses que han sido duros para ambos", dijo Mario.

Por su parte, Onelia explicó por qué decidió darse otra oportunidad con él, incluso después de la polémica que se generó en la boda de Alejandra Baigorria y Said Palao.

"Yo creo que las cosas no han sido fáciles, pero hemos aprendido. Creo que en este tiempo hemos mejorado en muchas cosas. Y por qué no darnos una oportunidad con una persona que sé que es increíble, que es un gran ser humano. Tiene mil y un virtudes, entonces, ¿por qué dejar ir a alguien bueno? ¿Por qué no intentarlo de nuevo?", expresó la modelo.

La presencia de Onelia Molina en el cumpleaños de doña Marcela deja claro que la reconciliación no solo va viento en popa, sino que también refuerza el cariño que mantiene con la familia de Mario Irivarren. Entre música, abrazos y momentos divertidos, la pareja disfrutó de una velada especial que, para muchos, marca el inicio de una etapa más sólida.