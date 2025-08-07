¡Emocionada! Susana Baca será reconocida por los Latin Grammy 2025 con Premio a la Excelencia Musical

La artista Susana Baca es una cantante y compositora peruana que ha llenado de orgullo a todo el país con su trayectoria musical a nivel internacional. Es así como la intérprete será reconocida por la organización Latin Grammy 2025 con Premio a la Excelencia Musical.

Latin Grammy entregará premio a Susana Baca

A través de sus redes sociales, Latin Grammy anunció a los artistas que recibirán el Premio a la Excelencia Musical de esta edición 2025. Es así como reveló que la peruana Susana Baca recibirá este reconocimiento el próximo 9 de noviembre en Las Vegas.

"A lo largo de su carrera que abarca décadas, Susana Baca ha investigado, valorado y protegido las tradiciones del repertorio afroperuano. Ganadora de tres Latin GRAMMYs y nominada al GRAMMY, Baca pertenece al selecto grupo de cantautoras folclóricas junto a leyendas como Mercedes Sosa y Violeta Parra", expresó.

La organización más importante de la música latina también destaco su tema "María Landó" y su carrera musical hasta la actualidad. Una gran intérprete, compositora, defensora incansable de la herencia afrodescendiente, que ha inspirado a generaciones con su voz.

"Su exquisita versión del tema "María Landó", de Chabuca Granda, la posicionó como una diva global, despertando un renovado interés por el género afroperuano. Hasta el día de hoy, continúa grabando y llevando su música al mundo", señalaron en su publicación.

Emocionada por Premio a la Excelencia Musical

La cantautora peruana se emocionó por este reconocimiento a su carrera musical que recibirá en unos meses y decidió responder con un sentido mensaje a través de sus rede sociales. La artista expresó sentirse muy emocionada por este premio y se siente muy agradecida que su trabajo musical llegue al corazón de la gente y sea reconocido.

"Este reconocimiento para mí significa mucho, que no me equivoqué, que seguí trabajando en la música de mis orígenes de mi país, de Latinoamérica. Estoy en la mayoría de los corazones de la gente con mi música. Me encuentro muy feliz de recibir este gran reconocimiento para nosotros los músicos, gracias", expresó la artista peruana por medio de sus redes sociales.

